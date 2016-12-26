Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:34 0

Эксперты Bloomberg нашли в России тайного рыбного миллиардера

Эксперты Bloomberg нашли в России тайного рыбного миллиардера
Фото: rweek.ru

Российский бизнесмен Виталий Орлов, владеющий рыбодобывающей компанией «Норебо холдинг» (базируется в Мурманске), попал в рейтинг долларовых миллиардеров, составленный агентством Bloomberg. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на телеканал «360».

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Орлова оценивается в миллиард долларов. Отмечается, что бизнесмену удалось неожиданно разбогатеть благодаря нестабильности в мировой торговле и российским контрсанкциям.

«60 % его продаж приходится на зарубежные рынки, также наблюдается рост внутреннего потребления, поскольку действует продовольственное эмбарго», – отмечает агентство.

Россиянин возглавил «Норебо» в 2016 году, когда один партнёр продал ему свою долю, которая раньше принадлежала Орлову, а второй получил срок за вымогательство.

Вместе с тем, информация Bloomberg вызвала недовольство компании. Заместитель директора компании Сергей Сенников заверил, что стоимость рыбодобывающего холдинга значительно ниже указанной агентством. Представитель «Норебо» подчеркнул, что оценка западных экспертов не совпадает с внутренней оценкой холдинга.

«Bloomberg делает оценку по своей методике, и мы не можем комментировать, насколько она обоснована. По нашим оценкам стоимость компании существенно ниже», – заявил Сенников.

Просмотров всего: 137

#СМИ #торговля #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире 1

Антиутопия «1984» Оруэлла стала лидером продаж в США после прихода Трампа к власти
Общество 11

Амурские депутаты просят Госдуму ввести госмонополию на алкоголь
В России и мире

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков наладил выпуск гречки «Медовые лужки»
Общество 2

70-летний Бари Алибасов ушел от молодой жены: обзор прессы