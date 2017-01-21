Семейный фотоконкурс: розыгрыш билетов на Амур.инфо

30 января в Общественно-культурном центре состоится спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит». Постановка Ольги Веровчук по пьесе французского драматурга Ива Жамиака рассказывает о том, как обеспеченный месье Александр решает с помощью денег создать иллюзию семьи и друзей вокруг себя. Для воплощения своих фантазий он приглашает к себе бомжа по фамилии Машу, безработную актрису Элеонору и юную жрицу любви Виржинию.

Амур.инфо предлагает своим читателям поучаствовать в конкурсе семейных фотографий. Автор самого оригинального и интересного фото получит приз – пару билетов на спектакль.

Фотографии можно размещать в комментариях под этой новостью, изображения должны быть авторскими и пройдут проверку на уникальность в интернете.

Итог розыгрыша будет подведён в пятницу, 27 января, в 16 часов.Редакция свяжется с победителем через систему личных сообщений и передаст два билета на спектакль «Месье Амилькар, или Человек, который платит».

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