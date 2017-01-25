ЦКР имени Приемыхова готовится к открытию

Белогорск готовится к открытию Центра культурного развития. Как рассказала начальник управления культуры Людмила Мицай, все коллективы СКО «Союз» уже переехали в новое здание и ведут репетиционный процесс.

«Конечно, новый объект культуры – это прорыв, – говорит она. – Ранее ни одна сценическая площадка учреждений культуры Белогорска не была оборудована таким световым и звуковым оборудованием. Звук, свет, модульный экран, профессиональная одежда сцены, соответствующая всем нормативам театральных технологий, впечатляют. Сейчас идет тестирование всего, что приобретено. Потрачено на это около 9 миллионов рублей. Понимаем, какая это ответственность, и какие в то же время возможности. Комфортно в новом здании Центра культурного развития будет не только артистам, но и зрителям, включая маломобильную категорию граждан. Центр оснащен лифтом для колясочников, пандусами, специальными туалетными комнатами, тактильной плиткой, специальными световыми табло. В целом центр находится под видеонаблюдением как внутри, так и снаружи».

Ранее сообщалось, что строительство Центра культурного развития в Белогорске осуществлялось в рамках программы «Развитие и сохранение культуры и искусства». В федеральную программу Минкультуры по развитию малых населённых пунктов страны второй по численности населения город Амурской области попал весной 2014 года. 7 сентября 2016 года губернатор Александр Козлов присутствовал на забивке первой сваи, на которой оставил памятную надпись. Общая стоимость объекта составила около 100 миллионов рублей. По решению Александра Козлова муниципалитет из областного бюджета получил поддержку для завершения строительства в объеме 25 миллионов рублей.

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