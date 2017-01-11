Кадыров раскритиковал министра Васильеву за желание запретить школьницам носить хиджабы

Фото: islamvevrazii.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу Минобрнауки Ольгу Васильеву, потребовавшую запретить хиджабы в российских школах. Об этом чеченский лидер написал в Instagram. Кадыров подчеркнул, что «платок – не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки», пишет «Газета.ру».

«Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё личное убеждение навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают. Я должен их забрать из школы и вместе с ними искать место, где позволят девочкам быть мусульманками?» – написал глава Чечни, напомнив, что свобода совести и свобода вероисповедания гарантируются российской Конституцией.

«Видимо, не все чиновники читали эту статью», – добавил Кадыров.

По его словам, Васильева вправе высказывать свое «личное убеждение», но оно не принимает силу закона. Он также выразил удивление тем, что министр «навязывает свое личное убеждение миллионам граждан».

Кадыров уверен, что тема платков «подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы».

Ранее министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что российские школьницы не должны подчёркивать свое вероисповедание атрибутами.

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#образование #российская власть #школа

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