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26января
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Сегодня, 11:53 11

В областной больнице скончался курсант ДВОКУ, стрелявший себе в голову

18-летний курсант ДВОКУ, который 20 января выстрелил себе в голову, скончался в областной больнице. Смерть наступила 26 января в три часа ночи. Подробностей в лечебном учреждении не сообщают.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января 18-летний парень заступил в ночной караул на полигоне ДВОКУ и через некоторое время попытался застрелиться. Пуля прошла навылет: от одного виска до другого.

Все это время парень находился в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние не улучшалось. 23 января корреспонденту Амур.инфо сообщили в медучреждении, что курсант находится в состоянии крайней степени тяжести с отрицательной динамикой.

Просмотров всего: 4529

#военные #происшествия

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Комментарии
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  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    3 часа назад

    Удивительно как он после такого ранения смог прожить еще 6 дней.

  • Громова

    Громова
    3 часа назад

    Царство Небесное....

  • Sunny

    Sunny
    3 часа назад

    Глупый, бедный ребенок... но к тому же и эгоист.. ни о ком не подумал, ни о родителях, каково им теперь,ни о родственниках, ни об училище.. Разве можно так поступать? Царство небесное ему. Родителям соболезнования

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    3 часа назад

    Жалко таких людей. Слабые духом( Светлая память. Достаточно часто такие новости появляются, это проблема общества уже становится.

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    Тяжелейший грех, желать Царство небесное самоубийце,

    который закончил жизнь по своей воле. Царствия небесного

    грешники не унаследуют. Так считает церковь.

    Соболезнования родным. Сочувствие родным и преподавателям.

  • Яя10

    Яя10
    3 часа назад

    V.M. вы как бабка рыночная, тут горе, а вы догмы свои: не попадет он мол в рай. А говорить очевидные тупые вещи, которые могут прочитать его родственники, друзья, церковь не осуждает? И еще вопрос, вы простите кто? священнослужитель? трактователь-обыватель?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Земля ему пухом...

  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    Яя10V.M. вы как бабка рыночная, тут горе, а вы догмы свои: не попадет он мол в рай. А говорить очевидные тупые вещи, которые могут прочитать его родственники, друзья, церковь не осуждает? И еще вопрос, вы простите кто? священнослужитель? трактователь-обыватель?


    она так то вообще другой веры будет..

  • Яя10

    Яя10
    1 час назад

    позитивный

    Яя10

    V.M. вы как бабка рыночная, тут горе, а вы догмы свои: не попадет он мол в рай. А говорить очевидные тупые вещи, которые могут прочитать его родственники, друзья, церковь не осуждает? И еще вопрос, вы простите кто? священнослужитель? трактователь-обыватель?



    она так то вообще другой веры будет.


    боюсь представить какой

  • хайфай

    хайфай
    1 час назад

    Амурчанка1991

    Жалко таких людей. Слабые духом( Светлая память. Достаточно часто такие новости появляются, это проблема общества уже становится.



    Вот как раз и не жалко таких слабых людей. Ему можно только поаплодировать. Сам очистил генофонд человечества, от своего слабого неудачного набора генов. Как говорится - чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

  • Rabota2016

    Rabota2016
    1 час назад

    Уважаемые модераторы! ? Человека нет, но у него есть родные, им плохо, больно. Сколько можно читать идиотские комментарии?

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