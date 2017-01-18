В областной больнице скончался курсант ДВОКУ, стрелявший себе в голову

18-летний курсант ДВОКУ, который 20 января выстрелил себе в голову, скончался в областной больнице. Смерть наступила 26 января в три часа ночи. Подробностей в лечебном учреждении не сообщают.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января 18-летний парень заступил в ночной караул на полигоне ДВОКУ и через некоторое время попытался застрелиться. Пуля прошла навылет: от одного виска до другого.

Все это время парень находился в коме, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние не улучшалось. 23 января корреспонденту Амур.инфо сообщили в медучреждении, что курсант находится в состоянии крайней степени тяжести с отрицательной динамикой.

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