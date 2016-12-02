За содержанием дорог в Амурской области будут следить при помощи системы ГЛОНАСС

Накануне, 25 января, в Благовещенске в ходе совещания по планированию дорожного фонда на 2017 год обсудили вопрос работ по обслуживанию автодорог Амурской области. На совещании сообщили, что следить за дорогами специалисты будут при помощи спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Губернатор Приамурья отметил, что нововведение позволит министерству транспорта и строительства области и каждому главе поселения в режиме онлайн отслеживать транспортные средства и контролировать работу по обслуживанию дорог в районах Приамурья.

«Ранее на встречах с амурчанам неоднократно поднимались вопросы по недобросовестному обслуживанию местных и региональных дорог. Для решения проблем, связанных с выполнением работ ненадлежащим образом, было принято решение обязать компании, обслуживающие дороги, установить систему ГЛОНАСС на спецтехнику. Благодаря чему при возникновении спорных моментов можно воспользоваться данными по обслуживанию дорог», – сказал глава региона Александр Козлов.

В настоящее время в контракты внесены требования к подрядным организациям по оснащению транспортных средств, выполняющих работы по содержанию, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и подключению их к Региональной навигационно-информационной системе Амурской области, сообщает областное правительство.

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