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26января
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Сегодня, 11:34 0

Учёные приравняли молочные коктейли к наркотическим веществам

Учёные приравняли молочные коктейли к наркотическим веществам
Фото: deti.mail.ru

Американские учёные решили выяснить, какой напиток является самым вредным в мире. Результаты исследования оказались неожиданными – список напитков-вредителей возглавил молочный коктейль. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам специалистов, этот, на первый взгляд, безобидный напиток пользуется особой популярностью у малышей, но родителям не следует идти на поводу у детей и быть начеку.

Как выяснилось, молочные коктейли действуют на организм практически так же, как наркотические вещества. Этот эффект усиливается при употреблении напитков, содержащих различные наполнители.

Учёные США отмечают, что употребление молочных коктейлей приводит к выработке так называемого «гормона счастья», после чего у человека появляется настоящая зависимость. Кроме того, напоминают специалисты, излишнее содержание сахара приводит к проблемам с весом.

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#дети #здоровье #США

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