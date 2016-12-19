Родственники благовещенской роженицы подтвердили, что женщина в коме

Редакция Амур.инфо связалась с сестрой благовещенской роженицы, у которой развился анафилактический шок после введения антибиотика. Та рассказала, что женщина действительно находится в искусственной коме. Об этом родственникам официально сообщили врачи роддома, где сейчас лежит горожанка.

«Она находится в искусственной коме, у нее была остановка сердца, про которую нам врачи не сказали, а сказали знакомые, которые работают в этой больнице. Врачи сообщили просто, что она в искусственной коме и все. Про остановку сердца ни слова», – рассказала сестра роженицы Анна.

Как сообщало Амур.инфо, в благовещенском роддоме уже несколько дней находится в коме 28-летняя женщина. После родов ей ввели лекарство, которое вызвало анафилактический шок. У горожанки это были вторые роды. После освещения этой информации в СМИ, амурский минздрав дал официальный комментарий, что женщина находится не в коме.

«У нее была тяжелая беременность, тяжелые роды, возникли определенные осложнения. По этому поводу собирали консилиумы, и сейчас они продолжаются каждый день, проводится соответствующая терапия. Думаем, мы всю эту проблему решим. Привлечены все специалисты, в том числе все главные внештатные, надеемся, что мы ее вытянем», – сообщили в минздраве.

По словам родственников, беременность у благовещенки проходила хорошо, никаких трудностей не возникало. «Она очень щепетильно к своей беременности относилась, она все анализы сдавала, все хорошо было. Единственное, что врачи сообщили, что ребенок обвит пуповиной, но совсем немного, и это не страшно», – рассказала сестра благовещенки.

При этом примерно за месяц до родов, 28 декабря, роженицу положили на сохранение в областную больницу – у нее обнаружилось повышенное содержание белка в моче. Врачи назначили женщине магнезию, после введения которой у нее пошла аллергическая реакция.

«Аллергическую реакцию быстро смогли остановить. Потом сестре сказали, что у нее на магнезию аллергия. Об этом она сразу сообщила в роддоме, поэтому там ей магнезию ей не ставили. Раньше при этом никакие аллергические реакции у нее не проявлялись», – сказала родственница.

Никаких подробностей о состоянии женщины родственникам не сообщают и прогнозов не дают. Врачи говорят только, что ее состояние крайне тяжелое. «Сейчас мы не хотим никаких разбирательств, чтобы не тревожить врачей, пусть они ей занимаются. Потом, конечно, когда все это пройдет, когда у нее нормализуется состояние, мы все равно будем выяснять, почему так произошло и кто виноват. Мы это просто так не оставим. С ребенком, слава богу, все хорошо, он сейчас находится у нас, здоровый мальчик, врачи дали 9 баллов», – добавила Анна.

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