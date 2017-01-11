Обед в Амурской области хотят сделать тихим, карая нарушителей штрафами

Свист, громкое пение, выкрики, музыку в общественных местах Приамурья возьмут на более строгий контроль. 26 января амурские депутаты обсуждали законопроект, согласно которому в области расширят понятие периода тишины. Так, в регионе его продлят в выходные и праздники. В обед же запретят и шум, и строительные работы в жилых домах.

Проектом закона предлагается с 22 часов до 9 утра ­– по выходным и праздничным дням на улицах, площадях, вокзалах, в парках, подъездах, квартирах – запретить любые действия, нарушающие тишину и спокойствие. На данный момент запрет распространяется на период с 22 часов до 7 часов, как в будние дни. То есть период тишины увеличится на два часа.

Исключение депутаты предоставят только официальным культурным, спортивным мероприятиям, о которых обычно заранее предупреждают. К примеру, празднование Нового года – здесь по закону дадут зелёный свет развлечениям с 31 декабря с 22 часов до 6 часов 1 января. В это время пускают салюты, поют, танцуют, в общем, веселятся.

Ещё в Приамурье могут ввести ответственность за нарушение тишины и спокойствия граждан в подъездах и квартирах жилых домов, общежитиях с 13 до 15 часов. Это новшество предполагает запрет на громкое пение, музыку, на строительные, ремонтно-монтажные работы, за исключением аварийных. Пока что в это время запрет на шум действует только в санаториях и домах отдыха, медицинских учреждениях.

Как отметила старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления Тамара Соловьёва, меры нужно принять для обеспечения тишины во время дневного отдыха детей и пожилых людей.

За лишний шум даже предполагается ввести штрафы: в размере от 500 до 2 000 рублей – для граждан, от 1 до 4 тысяч рублей – для должностных лиц, от 2 до 5 тысяч рублей – на юридических лиц .

«Я думаю, что нужно провести соцопрос, чтобы мы понимали, насколько этот закон тишины будет приемлем для наших граждан. Есть вопросы и по ремонтным работам в частных домах, и многоквартирных. Есть понимание русской души, да? Когда праздники проводятся. Нужно учитывать ментальность русского человека. Ещё есть ГОСТы по шумовым показателям, что тоже нужно учесть. И третье – административное воздействие нужно пересмотреть, увеличить штрафы. Ну и самое главное – как будет работать закон. У наших участковых и так перегруженность», – высказался депутат Анатолий Фесенко.

В итоге из 31 присутствующего на заседании 30 депутатов законопроект в первом чтении поддержали. Один воздержался.

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