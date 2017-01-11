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26января
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Сегодня, 11:17 7

Обед в Амурской области хотят сделать тихим, карая нарушителей штрафами

Свист, громкое пение, выкрики, музыку в общественных местах Приамурья возьмут на более строгий контроль. 26 января амурские депутаты обсуждали законопроект, согласно которому в области расширят понятие периода тишины. Так, в регионе его продлят в выходные и праздники. В обед же запретят и шум, и строительные работы в жилых домах.

Проектом закона предлагается с 22 часов до 9 утра ­– по выходным и праздничным дням на улицах, площадях, вокзалах, в парках, подъездах, квартирах – запретить любые действия, нарушающие тишину и спокойствие. На данный момент запрет распространяется на период с 22 часов до 7 часов, как в будние дни. То есть период тишины увеличится на два часа.

Исключение депутаты предоставят только официальным культурным, спортивным мероприятиям, о которых обычно заранее предупреждают. К примеру, празднование Нового года – здесь по закону дадут зелёный свет развлечениям с 31 декабря с 22 часов до 6 часов 1 января. В это время пускают салюты, поют, танцуют, в общем, веселятся.

Ещё в Приамурье могут ввести ответственность за нарушение тишины и спокойствия граждан в подъездах и квартирах жилых домов, общежитиях с 13 до 15 часов. Это новшество предполагает запрет на громкое пение, музыку, на строительные, ремонтно-монтажные работы, за исключением аварийных. Пока что в это время запрет на шум действует только в санаториях и домах отдыха, медицинских учреждениях.

Как отметила старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления Тамара Соловьёва, меры нужно принять для обеспечения тишины во время дневного отдыха детей и пожилых людей.

За лишний шум даже предполагается ввести штрафы: в размере от 500 до 2 000 рублей – для граждан, от 1 до 4 тысяч рублей – для должностных лиц, от 2 до 5 тысяч рублей – на юридических лиц .

«Я думаю, что нужно провести соцопрос, чтобы мы понимали, насколько этот закон тишины будет приемлем для наших граждан. Есть вопросы и по ремонтным работам в частных домах, и многоквартирных. Есть понимание русской души, да? Когда праздники проводятся. Нужно учитывать ментальность русского человека. Ещё есть ГОСТы по шумовым показателям, что тоже нужно учесть. И третье – административное воздействие нужно пересмотреть, увеличить штрафы. Ну и самое главное – как будет работать закон. У наших участковых и так перегруженность», – высказался депутат Анатолий Фесенко.

В итоге из 31 присутствующего на заседании 30 депутатов законопроект в первом чтении поддержали. Один воздержался.

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#закон #заксобрание

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    А если обед с 12 до 13?

  • full

    full
    11 минут назад

    А что такое выходные дни?

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    9 минут назад



    запрет на громкое пение



    Ви таки нирушаете мои Конституционные права на музицирование .

    душам моя без пения уходит во мрак

  • ФИО

    ФИО
    7 минут назад

    Теперь ремонт будем делать пожизненно. По мне уж лучше пусть сверлят с 13 до 15, чем после 18.00, когда человек возвращается с работы и ему хочется отдыха. А получается, что теперь основное время ремонта сместится и те два часа простоя будут пытаться наверстать вечерами. Так что, тишина с 13 до 15 только осложнит ситуацию. Достаточно с 2 до 22 часов.

  • сибирячка

    сибирячка
    7 минут назад



    Проектом закона предлагается с 22 часов до 9 утра



    как же моя хозяйственная соседка будет до 9 утра с пылесосом терпеть то?

  • ФИО

    ФИО
    4 минуты назад

    сибирячка



    Проектом закона предлагается с 22 часов до 9 утра



    как же моя хозяйственная соседка будет до 9 утра с пылесосом терпеть то?



    а вот что считать шумом. Есть дома с тонкими стенами в один кирпич и слышно даже чих соседа, а в других и шумная гулянка не ощутима. Будет ли это учитываться? ))) ведь если дом с плохой звукоизоляцией то это не значит, что все должны на цыпочках передвигаться в часы тишины. А еще попробуйте заставить детвору не орать в обеденное время летом во дворе. Это что же теперь за детство у них будет? и так всю страну стараются строем заставить ходить, а теперь родителям придется раскошеливаться ежедневно за выплеск энергии своих детей на улице?

  • Kats

    Kats
    1 минута назад

    Ослы, а как же мое конституционное право на отдых? А музицировать вы можете все также до 22.00! Нужно вводить ограничения по времени на долбежку перфораторов и запрещать шумные ремонтные работы в выходные и праздничные дни!

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