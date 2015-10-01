Бывший мэр Москвы Юрий Лужков наладил выпуск гречки «Медовые лужки»

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Гречка под брендом «Медовые лужки» от экс-мэра Москвы Юрия Лужкова скоро поступит в продажу. Об этом ТАСС сообщил сам бывший столичный градоначальник, пишет «Русская планета». Он подтвердил, что компания «Частный конный завод “Веедерн”» окончательно определилась с названием.

«Определились, да. Наша гречка будет называться “Медовые лужки”», – заявил Лужков.

Его хозяйство приступило к выращиванию гречки в Озерском районе Калининградской области три года назад. С 2015 года площадь посевов увеличена с 380 до 1 640 гектаров. Юрий Михайлович рассказал, что для переработки гречихи используется собственная производственная линия, обеспечивающая полный цикл – от просушки до выпуска готовой продукции. Производительность комплекса составляет до 1,2 тонны в час.

Фирменная гречка продается в Калининграде через собственную торговую точку по цене 50 рублей за кило, что заметно ниже сложившихся цен в торговых сетях региона.

На этом Лужков останавливаться не намерен. Он поделился также планами относительно выпуска сыров собственного производства с апреля 2017 года. На первом этапе будут производиться мягкие сыры. При выходе нового цеха на полную мощность экс-мэр Москвы гарантирует выпуск до 150-200 килограммов сыра в день.

Хозяйство Лужкова в Калининградской области выращивает зерновые культуры, рапс. Завод «Веедерн» является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Агрокомплекс также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции. Лужков планирует развивать новые направления на базе своего хозяйства, в частности, начато выращивание грибов.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы на протяжении 18 лет (с 1992 по 2010 годы) и был уволен «в связи с утратой доверия Президента России».

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#сельское хозяйство #торговля

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