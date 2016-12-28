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ЗабЖД выделила несколько миллионов рублей на капремонт железнодорожных переездов в Приамурье
Чтобы повысить безопасность движения поездов, в 2017 году на Забайкальской железной дороге планируется произвести капитальный ремонт восьми железнодорожных переездов. Из них семь расположены в Амурской области – в районе станций Белогорск, Низина, Возжаевка, на участках Белогорск – Низина, Низина – Томичи.
На эти цели ЗабЖД направит около 6,5 миллиона рублей. На железнодорожных переездах будут обновлены дорожные знаки, сигнальные столбики, линии разметки, запланированы работы по асфальтированию автомобильных подъездов и укладка резинокордового настила.
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