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26января
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Сегодня, 11:20 1

ЗабЖД выделила несколько миллионов рублей на капремонт железнодорожных переездов в Приамурье

Чтобы повысить безопасность движения поездов, в 2017 году на Забайкальской железной дороге планируется произвести капитальный ремонт восьми железнодорожных переездов. Из них семь расположены в Амурской области – в районе станций Белогорск, Низина, Возжаевка, на участках Белогорск – Низина, Низина – Томичи.

На эти цели ЗабЖД направит около 6,5 миллиона рублей. На железнодорожных переездах будут обновлены дорожные знаки, сигнальные столбики, линии разметки, запланированы работы по асфальтированию автомобильных подъездов и укладка резинокордового настила.

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#транспорт

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Комментарии
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  • bunikina

    bunikina
    16 минут назад

    Надеюсь деньги всё же доберутся до ЖД, ну, хотябы половинка...

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