Размер пособия на погребение увеличится с 1 февраля

С 1 февраля на 5,4 % будет увеличено пособие на погребение – с 6 332 рублей до 6 674 рублей. В северных территориях, где применяется районный коэффициент, новый размер составит 7 787 рублей. Пенсионный фонд выдаёт средства по случаю смерти только неработающих пенсионеров. За пособием на других умерших граждан нужно обращаться в Фонд социального страхования.

В районах Амурской области, имеющих районный коэффициент 1,4 (ряд территорий Сковородинского, Магдагачинского и Шимановского районов) размер пособия составит 7 787 рублей. Там, где коэффициент составляет 1,3 (Зейский, Тындинский, Селемджинский районы, а также территории поселковых и сельских администраций, расположенных в 30-километровой приграничной зоне области) – 7 230 рублей. В районах, где коэффициент равен 1,2 (Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Шимановск и другие) – 6 674 рубля.

Чтобы получить компенсацию, амурчане, взявшие на себя организацию похорон, должны обратиться в управление ПФР по месту жительства, но не позднее шести месяцев со дня смерти. Получателем может быть любой человек, предоставивший документы, даже не родственник. При подаче заявления на выплату пособия необходимо подать: паспорт; справку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС; трудовую книжку умершего для подтверждения факта отсутствия работы у пенсионера на день смерти.

Жители отдалённых сёл могут направить заявление почтой, приложив оригинал справки о смерти, копии паспорта и трудовой книжки.

При личном обращении гражданин получает платёжное поручение, по которому ему выплачиваются деньги в почтовом отделении. Жителям отдалённых сёл пособие перечисляется в отделение связи по месту жительства, если в заявлении была указана такая просьба. Также возможно зачисление денег на банковскую карту гражданина, обратившегося за выплатой. Пособие перечисляется в день обращения.

Помимо социального пособия на погребение, членам семьи выплачивается недополученная (в месяце смерти) пенсия умершего пенсионера. Для этого необходимо обратиться в то управление Пенсионного фонда, где умерший получал пенсию, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.

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#жизнь #Пенсионный фонд

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