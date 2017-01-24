Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:34 0

В США умерла многократная обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» Мэри Тайлер Мур

В США умерла многократная обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус» Мэри Тайлер Мур
Фото: fm.cnbc.com

Известная голливудская актриса Мэри Тайлер Мур ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом 25 января, сообщила представитель покойной Мара Баксбаум, передаёт «Лента.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Баксбаум, Мур скончалась в больнице одного из городов (какого – она не уточнила) в штате Коннектикут. В последние минуты кинозвезды рядом с ней находились муж, родные и близкие.

Ранее в среду стало известно об экстренной госпитализации актрисы, находившейся в крайне тяжёлом состоянии.

Популярность пришла к Мур после съёмок в сериале 1960-х годов «Шоу Дика Ван Дайка». За эту работу актриса была удостоена двух премий «Эмми» и одного «Золотого глобуса». В следующем десятилетии к актрисе пришел ещё больший успех в связи с участием в собственном комедийном шоу «Мэри Тайлер Мур».

В общей слодности Мур снялась в 60 фильмах и сериалах, её мастерство было отмечено семью премиями «Эмми», тремя «Золотыми глобусами», двумя «Тони», четырьмя наградами «Народный выбор». Кроме того, кинодива была один раз номинирована на премию «Оскар» (1980, «Обыкновенные люди»).

Кроме актёрской карьеры, Мур достигла успеха как продюсер, открыв в 1969 году собственную студию MTM Enterprises, которая за свою историю выпустила ряд успешных телесериалов, фильмов и различных телевизионных программ. Мур также принимала активное участие во многих общественно полезных программах, таких как защита прав животных и помощь больным сахарным диабетом, которым актриса болела с начала семидесятых

В 1992 году у Мур появилась именная звезда на «Голливудской аллее славы», а в 2012 году актриса была удостоена почётной награды Гильдии киноактеров США за профессиональные достижения. Кроме того, в знак признания в её честь была возведена статуя в центре Миннеаполиса.

Просмотров всего: 59

#кино #память #США

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Учёные приравняли молочные коктейли к наркотическим веществам
В России и мире

Киношники разыграли клиентов магазина, спрятав героиню фильма «Звонок» в телевизоре (видео)
В России и мире

ЦРУ ещё в 1948 году признало Степана Бандеру террористом
В России и мире

61-летний актёр и режиссёр Мел Гибсон стал отцом в девятый раз