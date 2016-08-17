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26января
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У белогорского школьника, которому стало плохо на тренировке, диагностирован инфаркт

Накануне, как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитаннику белогорской спортшколы стало плохо на тренировке по легкой атлетике. Юношу увезли на автомобиле скорой помощи в больницу, где мальчику поставили диагноз – серьезная сердечная патология. По словам врачей, это первый на их памяти случай инфаркта в 16-летнем возрасте.

Прибывшая на место реанимационная бригада скорой помощи городской больницы диагностировала крайне тяжелое состояние школьника, оказала экстренную помощь и доставила в реанимацию. Дальнейшие действия врачей стабилизировали состояние пациента. В настоящее время специалисты оценивают его как средней степени тяжести. Подросток находится в сознании.

«В результате всех мероприятий установлен диагноз, серьезная сердечная патология, – говорит главный врач белогорской больницы Андрей Рудь. – На практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте для нас он является крайней редкостью. На моей практике это вообще первый случай. Экстренная помощь всех, кто был рядом, спасла подростку жизнь. В той ситуации счет действительно шел на минуты».

26 января в 01:30 в Белогорск вызвали бригаду врачей Территориального центра медицины катастроф. Школьника увезли в реанимацию детской областной больницы.

По информации пресс-службы администрации Белогорска, это было третье по счету занятие юноши на отделении легкой атлетики. Старшеклассник входит в состав военно-патриотического клуба, имеет опыт прыжков с парашютом.

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#Белогорск #дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    59 минут назад

    Как он мед.осмотр проходил? Вопрос к тем кто справки мед.комиссии подписывает

  • CherrySweet

    CherrySweet
    41 минута назад

    причем тут медосмотр? у меня вопрос в другом: нынче хоть занимайся спортом, хоть нет - инфаркт обеспечен?

  • Алгебра

    Алгебра
    28 минут назад

    Как это причем тут медосмотр?! Прыгал с парашютом, занимался спортом - уж ЭКГ то обязательно! Или такая патология может ранее не выявляться никак? (может кто из врачей ответит?)

  • Venezia

    Venezia
    9 минут назад

    А что, разве инфаркт можно предугадать по ЭКГ???

  • Venezia

    Venezia
    3 минуты назад

    http://academic-mc.ru/holter - это для тех, кто выше умничал про комиссии, справки и врачей.

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