У белогорского школьника, которому стало плохо на тренировке, диагностирован инфаркт

Накануне, как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитаннику белогорской спортшколы стало плохо на тренировке по легкой атлетике. Юношу увезли на автомобиле скорой помощи в больницу, где мальчику поставили диагноз – серьезная сердечная патология. По словам врачей, это первый на их памяти случай инфаркта в 16-летнем возрасте.

Прибывшая на место реанимационная бригада скорой помощи городской больницы диагностировала крайне тяжелое состояние школьника, оказала экстренную помощь и доставила в реанимацию. Дальнейшие действия врачей стабилизировали состояние пациента. В настоящее время специалисты оценивают его как средней степени тяжести. Подросток находится в сознании.

«В результате всех мероприятий установлен диагноз, серьезная сердечная патология, – говорит главный врач белогорской больницы Андрей Рудь. – На практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте для нас он является крайней редкостью. На моей практике это вообще первый случай. Экстренная помощь всех, кто был рядом, спасла подростку жизнь. В той ситуации счет действительно шел на минуты».

26 января в 01:30 в Белогорск вызвали бригаду врачей Территориального центра медицины катастроф. Школьника увезли в реанимацию детской областной больницы.

По информации пресс-службы администрации Белогорска, это было третье по счету занятие юноши на отделении легкой атлетики. Старшеклассник входит в состав военно-патриотического клуба, имеет опыт прыжков с парашютом.

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