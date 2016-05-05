Дольщица «Городка» вышла на пикет к зданию амурского правительства

Дольщица фирмы «Городок» 26 января вышла на одиночный пикет к зданию правительства Амурской области. Женщина настроена серьёзно – сказала, что будет стоять до тех пор, пока не придут все депутаты. Сегодня проходит очередное заседание законодательного собрания Приамурья.

«Я – обманутый дольщик строительной компании "Городок", которая уже третий год не достраивает нам дома. В 2014 году должна была быть сдача, на дворе уже 2017 год. Есть два недостроя: один в Чигирях, литер 8, это мой дом, и один дом на Загородной. Мы стоим на особом контроле, да? Но мы не понимаем, вроде деятельность по решению проблемы есть, но больше похоже на имитацию. На самом деле, как дома стояли, так и стоят», – поделилась дольщица «Городка» Виктория Глебова.

«Почему сегодня я здесь стою? Потому что я хочу обратиться к нашим депутатам, чтобы они вернули местный закон об обманутых дольщиках. В свое время, когда решался вопрос с дольщиками фирмы "Россия", был принят закон о том, чтобы выделять деньги из бюджета на достройку домов. Потом закон отменили, объясняя тем, что дома дольщиков "России" достроены. Теперь только обманутых дольщиков "Городка" насчитывается более 300 семей. И это не говоря уже о других фирмах, типа "НЭП", "Горизонт" и т.д.», – добавила Виктория Глебова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», конкурсный управляющий фирмы объявил торги по имуществу фирмы, общая сумма – около 1,5 миллиона.

«Замечательный человек, продает все с молотка. Мое личное мнение – он пришел лично обогатиться на нашей плачевной ситуации», ­– так отозвалась о конкурсном управляющем одинокая пикетчица.

Амурские власти обещали регулярно встречаться с дольщиками. Виктория Глебова факт подтверждает, но отмечает: «Есть официальная рабочая группа с правительством, с депутатами, представителями следственного комитета, с прокуратурой области и так далее. Да, с нами встречается представитель министерства транспорта и строительства Плешкевич, его люди, Александр Сакания и Дмитрий Ковалевский. Последние две встречи были без следственного комитета, хотя у нас к нему вопросы: почему главбуха не посадили? Это главный бухгалтер! Почему остальные два учредителя на свободе? Почему меняются следователи? Почему нас по второму кругу начали опрашивать». Дольщица предполагает, что дело затягивают.

По словам пикетчицы, дольщикам в очередной раз обещают, что весной начнётся строительство. Похожие слова говорили и год назад. «Той весной говорили, что 15 марта зайдет одна замечательная фирма. Фирма зашла действительно – 3-5 китайцев, потом 15 армян, в итоге они ушли. В этом году, говорят, работы начнутся с апреля. Но доверять мы уже не можем, нет сил, желания. Верить мы можем только действиям», – говорит Виктория.

Сегодня она подаст заявки в городскую администрацию о проведении другого пикета и говорит, что, скорее всего, они станут регулярными, еженедельными.

«Ещё мы планируем отправить делегацию в столицу. Сейчас посмотрим, сколько денег у нас будет собрано. В Москву – 3-4 человека на голодовку. Узнали, что пенсионерам билеты стоят 8 600 рублей, и, скорее всего, будем отправлять. А что делать?» – делится женщина.

«Губернатор обещал нам встретиться 26 числа, то есть сегодня, в четверг. Но вчера нам позвонили и сказали, что губернатор срочно улетел в Москву. Я вчера перезвонила, уточнила в министерстве транспорта и строительства: спросила, будет ли губернатор. Мне говорят – нет, он улетел сегодня в Москву, то бишь вчера. Мы думаем, как так получается: мы знаем, что он сегодня пойдёт на каток. Нам говорят – сходите, проверьте. Мы сходили, проверили. Был вчера на Амуре. Праздновать, конечно, это веселее и приятнее, чем решать проблемы с дольщиками. Очень нас обидела эта ситуация. Если он сегодня к нам не придет на встречу, это прямо оскорбление дольщиков, я считаю», ­– рассказала Виктория Глебова. Встреча намечена в офисе «Городка» по адресу: Амурская, 202/1.

По словам Виктории, сегодня к ней подошли только два депутата: Александр Синьков и Сергей Пиксеев. Оба пообещали поднять вопрос о проблемах дольщиков «Городка» на заседании ЗАКСа. Остальные депутаты молча прошли мимо, добавила Виктория Глебова.

В июле строительную компанию «Городок» объявили банкротом. Компания строила многоэтажный жилой дом в центре города, дома в микрорайоне Европейский и в районе Загородной – Зейской. Не дождавшиеся своих квартир дольщики выходили на пикеты, обещали устроить голодовку. Власти сообщили, что будет создана рабочая группа и что встречи с дольщиками станут еженедельными, более того – их будут фиксировать на фото- и видеозапись. В декабре 2016 года Арбитражный суд продлил на полгода срок конкурсного производства по фирме. Одного из учредителей строительной компании «Городок» Александра Саканию попросили уйти из гордумы и выйти из партии «Единая Россия». Сейчас Александр Викторович находится под следствием и с 8 до 18 часов трудится на благо «Городка», находясь под домашним арестом. Ему предъявили обвинение в растрате и невыплате зарплаты.

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