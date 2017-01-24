В Китае опровергли информацию о размещении ракет на границе с Россией

Фото: Andy Wong, pool

Распространившиеся в Интернете сообщения о военном присутствии Китая на границе с Россией не соответствуют действительности, заявила китайская сторона. По сообщению пресс-службы китайского МИД, эта информация является домыслами и предположениями, пишет РИА Новости.

Во вторник СМИ распространили информацию, что в Интернете появились фотографии разработанной в Китае межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41» (DF-41). Сообщалось, что одна из трех бригад этих ракет размещена в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

DF-41 – твердотопливная грунтовая мобильная МБР с максимальной дальностью полета более десяти тысяч километров. Ракета оснащена разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения.

«В настоящее время отношения всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя сторонами постоянно углубляется, сотрудничество двух стран в различных сферах углубляется. Что касается так называемого военного присутствия – это лишь домыслы и догадки, распространившиеся в Интернете», – говорится в письменном комментарии внешнеполитического ведомства Китая.

Аналогичный ответ содержался и в полученном РИА Новости комментарии Минобороны КНР, которое также назвало появившиеся сообщения спекуляциями.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не воспринимает развитие вооруженных сил Китая как угрозу. Представитель Кремля добавил также, что Пекин является стратегическим союзником страны.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в среду на брифинге отметила, что комментарий российской стороны характеризует высокий уровень доверия между двумя странами.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Мы также обратили внимание на то, что российская сторона сделала очень позитивный, прямолинейный и конструктивный комментарий. Что касается китайской стороны, то мы высоко ценим нынешнее состояние китайско-российских отношений», – сказала Хуа Чуньин.

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#Китай

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