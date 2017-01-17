Найдены тела всех 29 жертв лавины, накрывшей отель в Италии

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Итальянские спасатели обнаружили под завалами отеля Rigopiano в коммуне Фариндола тела двух последних жертв схода лавины. Таким образом, число погибших достигло 29 человек, а в списке пропавших без вести более не осталось имён. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство ANSA.

Местные власти заявили об окончании операции по поиску людей под снежными массами и завалами.

Как сообщало Амур.инфо, лавина сошла на отель Rigopiano 18 января, полностью накрыв четырёхэтажное здание. По последним данным, на момент ЧП в помещении находились 40 человек. Спасательные работы длились около недели, за это время удалось вытащить из-под завалов 11 выживших, тела 29 погибших, а также трёх щенков мареммо-абруцкой овчарки.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, последовавшие за ними. Во вторник, 24 января, прошли первых похороны жертв трагедии.

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#происшествия

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