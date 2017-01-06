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Непогода задержала прилет двух самолетов в благовещенский аэропорт

Непогода задержала прилет двух самолетов в благовещенский аэропорт
Фото: Airlines Inform

26 января из-за циклона, который принес в Приамурье снег, ветер и туман, в благовещенском аэропорту не смогли утром приземлиться два самолета. Это рейс 181 авиакомпании «ВИМ-Авиа» из московского Домодедово, а также рейс 497 компании «Якутия» из Якутска.

Самолет, вылетевший из Москвы, должен был приземлиться в областном центре Приамурья в 8 часов утра, сейчас ориентировочное время его прибытия – 11:30. Самолет из Якутска планировал посадку в благовещенском аэропорту в 07:50, теперь его ожидают к 12:10.

Как сообщили в справочной службе аэропорта Благовещенска, оба самолета вылетели из пунктов отправления вовремя. Трудности возникли именно с посадкой в Амурской области из-за непогоды. Поэтому авиалайнеры совершили посадку на запасном аэродроме в Хабаровске.

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#погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Странно! В восемь утра над микрашкой очень низко пролетал самолет, как обычно Вим-авиа садится в это время. Неужели развернули обратно (очень низко летел, как на посадку).

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Алгебра

    Странно! В восемь утра над микрашкой очень низко пролетал самолет, как обычно Вим-авиа садится в это время. Неужели развернули обратно (очень низко летел, как на посадку).



    Ушел на запасной в Хабаровск.

  • Baska

    Baska
    1 час назад

    бедные люди, почти дома были и улетели в Хаб

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    57 минут назад

    лучше улететь в Хабаровск чем не прилететь вообще...

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