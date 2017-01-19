70-летний Бари Алибасов ушел от молодой жены: обзор прессы

Фото: mc.bk55.ru

Во сколько раз меньше людей гибнет в авиакатастрофах, чем на дорогах мира; чем занимаются пенсионеры в «Альтаире»; в каком виде приехал автолюбитель оплатить штрафы за нарушения ПДД и какова генеалогия Дональда Трампа – о чем пишут различные издания, рассказывает обозреватель Амур.инфо и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Раскрываем «Российскую газету», читаем о том, что в авиакатастрофах погибло в три тысячи раз меньше людей, чем на дорогах мира. Правда, это не означает, что все должны в целях безопасности пересесть из-за руля автомобиля за штурвал самолета – вообще-то материал посвящен теме профилактики авиакатастроф. А вот безопасности на автотранспорте посвящена другая заметка – «Ремнем задавят». Она о правилах перевозки детей. Приводится такая цифра: при столкновении или резком торможении со скоростью 50 км/час вес пассажира возрастает в 30 раз.

Не пропусти

Очень симпатичная фотография открывает сегодня «Амурскую правду». Павел Андреевич, конечно, может рассказать, что это снимок очень красивой и не очень молодой пары, но лучше все же самим посмотреть. Снимок анонсирует материал о благовещенских пенсионерах, забывающих о своем возрасте на занятиях в танцевально-спортивном клубе «Альтаир».

Кстати, о возрасте: в газете рассказывается еще о том, что в этом году шесть амурчан отпразднуют столетний юбилей. А старейшей амурчанке Анне Приходько – 104 года. И дай бог всем здоровья!

Очень интересно

Пишут в «Амурской правде» и о том, что в области упали темпы жилищного строительства, у нас стали меньше строить. Причины не называются, факт только констатируется, но, как вы понимаете, мы можем смело оперировать таким понятием, как «кризис».

Между прочим, этот самый кризис совсем не помешал амурским туристам летать в Бразилию и на Мадагаскар. А заодно в Чили, и прочие Новые Зеландии.

Также в номере

Если Павел Андреевич будет рассказывать обо всех привлекших его внимание материалах «Амурки», то есть риск задержаться за обзором до вечера, поэтому он называет еще одну публикацию и переходит к другим газетам. И пишет о научно-практической конференции, посвященной современным проблемам и перспективам развития музейного дела. Читатели узнают о новых коллекциях, новых выставках и новых взглядах на старые тайны. Материал Натальи Фадеевой публикуется на странице «Культура».

Полный абзац

В «Панораме» прочел о том, как некий водитель приехал в ГИБДД, чтобы оплатить штрафы за нарушения ПДД. Такая добросовестность не может не порадовать окружающих, в том числе и читателей газеты. И она порадовала бы, если бы этот самый водитель не приехал в дорожную полицию в совершенно непотребном виде. Нет-нет, он был одет, речь о другом: он был совершенно пьян! Инспектор по исполнению административного законодательства сначала уловила подозрительный запах, а потом обратила внимание на несвязную речь. Лучше б мужик деньги пропил, не с чем было б идти в ГИБДД, правда же? Кстати, дело было в Самаре, а то подумают читатели, что это кто-то из наших…

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой». Здесь можно узнать если не все, то почти все о генеалогии Дональда Трампа. Здесь рассказывается о том, на каких улицах Благовещенска и какие автомобили чаще всего угоняют. Здесь же опубликована и фейковая история о продаже за 5 миллионов рублей чудо-кота.

Пишет газета и о том, что Владимир Высоцкий в студенчестве надежд не подавал, числился середнячком, да еще и дисциплину подрывал на лекциях по истории КПСС – в общем, много чего интересного.

Но, как думается Павлу Андреевичу, в первую очередь всех заинтересует заметка о том, что почти 70-летний Бари Алибасов ушел от своей шестой 30-летней официальной жены, узнав, что их сын – на самом деле не их, а только её… «Странно, он в 70 лет еще на что-то надеялся?!» – недоумевает автор обзора.

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