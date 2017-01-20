Похититель школьницы в Оренбурге четыре года назад убил 7-летнего ребёнка

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Юрий Тиунов, похитивший 12-летнюю школьницу в Оренбурге, оказался замешан в ещё как минимум двух преступлениях против детей, совершенных ранее в Пермском крае, – в том числе, в убийстве ребёнка. Об этом «Российской газете» сообщили в СК РФ.

«Мужчина признался не только в совершении преступлений в отношении двух мальчиков в 2011 году, но и в совершении убийства семилетнего ребёнка 11 октября 2013 года. В этот же день злоумышленник был этапирован в Пермский край для проведения в отношении него следственных действий», – рассказала исполняющая обязанности начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

Тиунов рассказал следствию об обстоятельствах убийства и показал, где спрятал тело ребёнка на земельном участке с дачным домом его родителей в окрестностях города Краснокамска, откуда преступник сам родом.

На сегодня, помимо убийства и похищения 12-летней девочки (пункты «а», «д» части 2 статьи 126 УК РФ), Тиунову предъявлено обвинение в нападении на ещё двух несовершеннолетних – школьниц 9 и 11 лет. Причём все нападения на девочек были совершены в один день.

По данным следствия, в момент преступлений он находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

«17 января около 14 часов 30 минут во дворе дома по улице Транспортной города Оренбурга, Тиунов, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, применив насилие, пытался затолкать двух девочек в автомобиль Lada Granta. Однако довести до конца свой преступный умысел не смог – по не зависящим от него обстоятельствам», – рассказала изданию старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Анжелика Линькова.

По её словам, вышедшие покататься на тюбинге школьницы оказали активное сопротивление пьяному похитителю: они громко кричали, вырывались и дрались. Чтобы не привлекать к себе внимания, мужчина был вынужден отпустить их и уехать. Всё произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Всего через несколько минут после неудачного нападения, во дворе дома на улице Родимцева, Тиунову удалось справиться с 12-летней девочкой: злоумышленник насильно затолкнул её в багажник и увез. В пути школьница успела позвонить маме. Вечером местные жители обнаружили у городской свалки автомобиль, подходящий под описание, и передали информацию правоохранителям. Прибывшие полицейские обнаружили в машине похищенную девочку и задержали похитителя.

Как выяснилось, в 2011 году Тиунов совершал преступления сексуального характера против малолетних детей. Сейчас задержанный проходит проверку на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

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