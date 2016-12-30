Амурскую область накрыл циклон

До Приамурья добрался сибирский циклон, который оказал влияние на всю область. В большинстве районах в ночь на 26 января выпал снег – от слабого до умеренного. Некоторые районы окутал туман. Также усилился ветер, в связи с чем синоптики прогнозируют метель.

«Сибирский циклон в регионе не задержится надолго. В течение суток в большинстве районов будет снег, осадки сохранятся и ночью. Но уже завтра зона осадков сместится на восток», – сообщили в Амурском гидрометцентре.

В Благовещенске снег пошел в 5:30 утра. По словам дорожников, снегоуборочная техника вышла на улицы в 8:00. «На утро уже подсыпаны кольцевые развязки, все спуски и подъемы в городе», – сообщил Амур.инфо начальник участка ГСТК подразделения по ремонту и содержанию дорог Антон Буянов.

Спецтехника работает на трех основных маршрутах. В первую очередь чистятся магистральные улицы. В уборке задействованы 15 подметально-уборочных машин, 4 трактора, 2 грейдера, 4 погрузчика, 5 самосвалов и 41 человек.

Во время снегопада благовещенцев опять возмутило, что традиционно около областной администрации и в расположенном рядом сквере орудуют толпы сотрудников ГСТК и ДЭУ. Так, сегодня утром горожанка насчитала около здания правительства 8 сотрудников ДЭУ.

«И в сквере тоже много человек вели уборку – шесть-семь сотрудников ГСТК. Причем все в одной точке. Неужели здесь не хватило бы двух, максимум трех работников?» – высказалась женщина.

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