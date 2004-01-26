Выпустили Габу: история Приамурья

Бывший чиновник мэрии областного центра Олег Габа вышел из следственного изолятора 26 января 2012 года около 18:30. Возле СИЗО его встречали друзья, бывшие коллеги, жена и журналисты. Олег Иванович признался: не ожидал, что его выпустят.

Бывший заместитель главы администрации Благовещенска обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Олег Габа был арестован в связи с расследованием уголовного дела в ноябре 2010 года.

***

1919 год. Гражданская война на Дальнем Востоке. Местное население вело борьбу с белогвардейцами и японскими интервентами. И не всегда стычки с ними заканчивались победой дальневосточников. 26 января японо-белогвардейский карательный отряд выступил из Благовещенска, занял Черемхово и Ивановку. В Ивановке был арестованы и расстреляны местные жители Кравченко и Пучковский, а также учитель А. А. Матыцин.

***

26 января 1920 года областной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, иначе «Таёжный исполком», предписал всем железнодорожникам прекратить работу.

***

1923 год. С 6 по 26 января в Приамурье прошли первые районные партийные конференции: Александровская, Ивановская, Мазановская, Михайловская, Свободненская, Амуро-Зейская, Завитинская, Хингано-Архаринская, Зейская, Рухловская, Тыгдинская, Тамбовская. На всех обсуждали решения XIV съезда партии.

***

1934 год. 26 января стал первым днём работы XVII съезда ВКП(б), в котором приняли участие делегаты от Амурской областной партийной организации – секретари Александровского и Михайловского райкома ВКП(б), начальник политотдела Лохвицкой МТС. Съезд закрылся 6 февраля. В постановлении «О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР (1933-1937 гг.)» особое внимание было уделено перспективному развитию экономики Дальнего Востока. Съезд высказался за необходимость строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

***

1952 год. Пленум обкома КПСС завершил свою работу 26 января. За два дня участники обсудили итоги сельскохозяйственного 1951 года и наметили план развития сельского хозяйства области на 1952-й.

***

26 января 1979 года в Благовещенске открылся первый в Приамурье широкоформатный кинотеатр, названный громким именем «Россия». За это время кинозалы несколько видоизменились. Теперь здесь главенствует «цифра», да и кинотеатр уже не кинотеатр «Россия», а киноцентр «Благовещенск».

***

1990 год. В Тынде открыта первая в Амурской области периферийная городская радиоредакция.

***

2004 год. 50-летний юбилей отпраздновал Благовещенский лесхоз. К этой дате в областном музее открылась выставка «Хранители амурских лесов». Экспозицию музейщики собирали почти два месяца на основе архивов и фондов лесхоза. Здесь были представлены все направления работы лесников – лесовоспроизводство и охрана. Пожары – основная беда хранителей природы, этой теме на выставке посвящено несколько разделов.

***

2006 год. Снижения тарифа за техобслуживание требовали народные избранники от мэра Благовещенска. С 1 января 2006 года тариф увеличился в три раза. Вместо прошлогодних 4 рублей 44 копеек горожане вынуждены были платить 12 рублей 40 копеек.

***

2007 год. В детских поликлиниках Благовещенска не хватало врачей узкой специальности. По разным причинам не вели приём 11 специалистов. Без «своих» лора, гинеколога, окулиста, нефролога, хирурга и уролога работали две детские поликлиники. Пациентам приходилось обращаться в другие лечебные учреждения. Занять вакантные места было некому. Зарплата у узкого специалиста в четыре раза меньше, чем у обычного педиатра: – от трёх до семи тысяч рублей.

***

26 января 2011 года в Благовещенске открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» с универсальным игровым залом.

***

26 января 2012 года в Благовещенск приехал известный детский врач Леонид Рошаль. Свой визит директор научно-исследовательского института детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты начал со встречи с амурскими врачами. Она проходила в большом зале Общественно-культурного центра. Пообщаться с известным коллегой пришли около тысячи медработников.

Просмотров всего: 501

#жизнь #история

распечатать