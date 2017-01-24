26 января – Международный день таможенника

Фото: open.az

Ежегодно 26 января во всём мире отмечается Международный день таможенника. Дата для праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день в1953 году в Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. ​

По сути, этот день можно считать днём рождения «всемирной таможенной организации». В то время ВТАО включало 17 стран, ныне количество её членов выросло более чем в 10 раз. Впервые «Международный день таможенника» отпраздновали в мире в 1983 году, в тридцатилетний юбилей «всемирной таможенной организации».

Ежегодно в этот день в ФТС России подводят итоги за год, вручают таможенникам награды, грамоты, благодарности и денежные гонорары.

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230 лет назад родился российский художник и архитектор шведского происхождения Александр Витберг. Среди заметных работ художника – проекты храма Христа Спасителя в Москве (работа не завершена), а также Александро-Невского собора в Вятке (достроен в 1864 году, уничтожен в 1937-м).

Витберг был академиком архитектуры, активистом петербургской масонской ложи «Умирающий сфинкс». Во время пребывания в Вятке сблизился с Герценом, который писал о нём:

«Середь уродливых и сальных, мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков, в этой канцелярской раме и приказной обстановке вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью».

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#история #культура #праздники

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