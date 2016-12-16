Амурские предприниматели готовят доклад президенту

Предприниматели Приамурья могут поучаствовать в подготовке доклада бизнес-омбудсмена к президенту РФ. Такой доклад готовится ежегодно федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей и основывается на деятельности региональных омбудсменов, которые, в свою очередь, формируют доклады на основе обращений предпринимателей и на анализе регионального бизнеса.

Бизнес-омбудсмен Приамурья Оксана Степанова знает основные проблемы ведения предпринимательской деятельности в области: «Совершенно точно мы попросим содействия президента в вопросах применения онлайн-касс, по проблеме отсутствия конкурентного баланса между местными предпринимателями и федеральными крупными предприятиями и ещё по ряду других вопросов. Мы ждём активности от наших предпринимателей, они могут заполнить специальную анкету, где укажут актуальные для них вопросы, которые мы тоже постараемся либо решить самостоятельно, либо донести до федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей».

Анкета для предпринимателей доступна по ссылке: скачать файл.

На данный момент в проекте указаны шесть крупных проблем амурского бизнеса.

1. Вопросы по корректировке таможенной стоимости. В 2016 году приняли закон «О повышении эффективности контроля таможенной стоимости в рамках применения системы управления рисками». На деле эффективность контроля на нашей таможне понизилась.

2. Красные линии в градостроительстве и их изменение на генеральном плане Благовещенска и других муниципальных образований. Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения на городском плане. В Благовещенске эти линии не скорректированы в соответствии с новым планом города. Существующая ситуация затрудняет строительство на участках и приобретение их в собственность.

3. Резко возросшие затраты на уплату имущественных налогов, исчисляемых на основе кадастровой стоимости.

4. Необходимость обеспечения конкурентной среды в сфере розничной торговли с соблюдением интересов амурских предпринимателей перед федеральными предприятиями.

5. Вопрос по применению контрольно-кассовой техники в режиме онлайн.

6. Предоставление земель крестьянско-фермерским хозяйствам. Проведение аукционов при передаче сельхозугодий в аренду крестьянским хозяйствам ставит начинающих фермеров в заведомо невыгодное положение.

Региональный доклад будет формироваться до 1 февраля. До этого срока Оксана Степанова готова рассмотреть и другие актуальные проблемы бизнес-сообщества и включить их в ежегодный доклад президенту. Также обращения предпринимателей ждут по телефону в приёмной бизнес-омбудсмена 22-44-77 либо на электронный адрес Amurobl@ombudsmanbiz.ru.

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