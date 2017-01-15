Для благовещенских студентов устроили праздник на катке стадиона «Амур» (фото)

На стадионе «Амур» в Благовещенске 25 января, в День студента, состоялся студенческий праздник «СтудЛёд-2017». Студенты амурских вузов и ссузов могли бесплатно получить в прокате коньки и принять участие в конкурсах и забавах, посвященных празднику. На мероприятии выступили команды амурских вузов, которые представили на льду свои учебные заведения.

Поздравить амурских студентов на праздник пришел губернатор Приамурья. Александр Козлов отметил, что все сегодняшние студенты завтра придут в экономику области, будут работать на амурских предприятиях и повышать качество жизни в регионе.

Пока студенты развлекались на льду и участвовали в конкурсах, губернатор с ректорами вузов, которые также присутствовали на стадионе, обсудил вопросы подготовки специалистов в учебных заведениях региона, сообщает правительство области.

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