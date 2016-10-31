Воспитанника спортшколы в Белогорске увезли с тренировки на скорой

Фото: avtoportal44.ru

25 января одному из воспитанников ДЮСШ № 1 Белогорска, занимающемуся на отделении легкой атлетики, стало плохо во время тренировки. Около 16:00 тренер-преподаватель вызвал бригаду скорой помощи. На место оперативно выехали медики, о случившемся были оповещены родители юноши. На месте врачи диагностировали отек легких.

Десятиклассник гимназии № 1 находится в настоящее время в реанимации, он в сознании. По словам тренера, это было третье по счету занятие юноши на отделении легкой атлетики. Старшеклассник входит в состав военно-патриотического клуба, имеет опыт прыжков с парашютом.

Сейчас окончательный диагноз, повлекший тяжелое состояние старшеклассника, устанавливает медицинский консилиум, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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