Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 20:45 1

Воспитанника спортшколы в Белогорске увезли с тренировки на скорой

Воспитанника спортшколы в Белогорске увезли с тренировки на скорой
Фото: avtoportal44.ru

25 января одному из воспитанников ДЮСШ № 1 Белогорска, занимающемуся на отделении легкой атлетики, стало плохо во время тренировки. Около 16:00 тренер-преподаватель вызвал бригаду скорой помощи. На место оперативно выехали медики, о случившемся были оповещены родители юноши. На месте врачи диагностировали отек легких.

Десятиклассник гимназии № 1 находится в настоящее время в реанимации, он в сознании. По словам тренера, это было третье по счету занятие юноши на отделении легкой атлетики. Старшеклассник входит в состав военно-патриотического клуба, имеет опыт прыжков с парашютом.

Сейчас окончательный диагноз, повлекший тяжелое состояние старшеклассника, устанавливает медицинский консилиум, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 911

#Белогорск #дети #здоровье #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 10

Амурский минздрав отрицает, что в благовещенском детсаду обнаружена скарлатина
Спорт 1

Юные амурские футболисты поборются за поездку в Лондон
Культура 1

Для юной аудитории в ОКЦ показали новый проект «Времена года»
Общество 1

Благовещенских студентов ждут на ледовый праздник