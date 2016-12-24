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Сегодня, 20:34 2

Мошенники предлагают вакансии от имени «Транснефть – Дальний Восток»

Мошенники предлагают вакансии от имени «Транснефть – Дальний Восток»
Фото: www.zrpress.ru

Компания «Транснефть – Дальний Восток» сообщает о фактах мошенничества. Кадровая служба предприятия обнаружила публичные объявления о приеме на работу, размещенные на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях, не соответствующие действительности.

Неизвестные сообщают, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники. У людей, позвонивших по указанному в объявлениях номеру телефона, при этом запрашивают деньги – якобы на транспортные расходы. «Транснефть – Дальний Восток» сообщает, что не имеет отношения к подобным объявлениям.

Подбор персонала во всех подразделениях предприятия ведется исключительно официальным путем. Соответствующие вакансии размещаются на официальном сайте. При публикации информации о наборе персонала в СМИ объявления подписываются официально, указывается номер стационарного телефона, никаких финансовых требований по поводу оплаты проезда или оказания каких-либо иных услуг в сфере трудоустройства не предъявляется.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Этим видом афер занимаются большинство кадровых агентств. Самый типичный пример: ул.Пионерская д.26.

    Но люди ведутся.

  • bunikina

    bunikina
    1 час назад

    Развод стар как мир, но как не информируй - они всегда найдут новых жертв...

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