Мошенники предлагают вакансии от имени «Транснефть – Дальний Восток»

Фото: www.zrpress.ru

Компания «Транснефть – Дальний Восток» сообщает о фактах мошенничества. Кадровая служба предприятия обнаружила публичные объявления о приеме на работу, размещенные на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях, не соответствующие действительности.

Неизвестные сообщают, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники. У людей, позвонивших по указанному в объявлениях номеру телефона, при этом запрашивают деньги – якобы на транспортные расходы. «Транснефть – Дальний Восток» сообщает, что не имеет отношения к подобным объявлениям.

Подбор персонала во всех подразделениях предприятия ведется исключительно официальным путем. Соответствующие вакансии размещаются на официальном сайте. При публикации информации о наборе персонала в СМИ объявления подписываются официально, указывается номер стационарного телефона, никаких финансовых требований по поводу оплаты проезда или оказания каких-либо иных услуг в сфере трудоустройства не предъявляется.

Просмотров всего: 425

#происшествия

распечатать