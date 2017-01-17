Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 20:26 1

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель лиги КВН «Союз» и капитан команды People

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель лиги КВН «Союз» и капитан команды People

Утром гостями «Эха Москвы в Благовещенске» станут руководитель лиги КВН «Союз» Сергей Бурмага и капитан команды People Станислав Леонов. Ведущие Олег Никитин и Нино Кохреидзе поговорят с ними на тему лишения лиги официального статуса и обвинения в плагиате.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – Алексей Ачаир и дети эмиграции. Собеседница – заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко. Ведущий – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 58

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    сами разберутся-каждый конфликт это двигатель темы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Чему удивляются в Благовещенске приезжие: обзор прессы
Общество

Чистое небо, минус 13: прогноз погоды в Амурской области на 25 января
Общество 2

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: работа археологов и демография в Приамурье
Общество 1

У подростков появилась новая забава – исчезнуть на сутки: обзор прессы