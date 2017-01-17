Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель лиги КВН «Союз» и капитан команды People

Утром гостями «Эха Москвы в Благовещенске» станут руководитель лиги КВН «Союз» Сергей Бурмага и капитан команды People Станислав Леонов. Ведущие Олег Никитин и Нино Кохреидзе поговорят с ними на тему лишения лиги официального статуса и обвинения в плагиате.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – Алексей Ачаир и дети эмиграции. Собеседница – заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко. Ведущий – Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 58

#СМИ

распечатать