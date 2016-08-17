Контракты по «Силе Сибири» на 8 миллиардов получила фирма из пяти человек

«Газпром» в соответствии с требованиями правительства предоставлять подряды не только крупнейшим игрокам, но и субъектам малого и среднего предпринимательства заключил контракты почти на 8 миллиардов рублей с ООО «Томпромтранс». В этой фирме трудятся пять человек, пишет «Интерфакс».

Концерн присудил 40 подрядов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей на строительство вспомогательных объектов магистрального газопровода «Сила Сибири» (не линейной части) томской фирме.

Компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. Первые три года ей владел Александр Михеев, потом еще год Алексей Китаев. Сейчас компанией владеет и руководит Евгений Лаврененко 1978 года рождения. Скоринг системы «СПАРК-Интерфакс» относит ТПТ к микропредприятиям с численностью персонала до 5 человек.

Бизнес «Томпромтранса» достиг своего расцвета в 2014 году и показал выручку 80 миллионов рублей. Однако после получения новой серии контрактов «Газпрома» компания может рассчитывать на попадание если не во вторую, то в третью десятку крупнейших российских подрядчиков по строительству объектов нефтегазового комплекса.

Лаврененко в понедельник заверил, что компания имеет в распоряжении необходимую для выполнения контракта технику и планирует привлекать субподрядчиков. По его словам в настоящее время идет выбор организаций, которые будут работать на субподряде, в том числе могут быть привлечены компании из других регионов.

Отвечая на вопрос о том, как его компания смогла получить столь крупный подряд газовой монополии, Лаврененко сказал, что подал документы в «Газпром» и «удовлетворил все их требования».

Просмотров всего: 380

#экономика

распечатать