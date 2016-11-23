Больше 5 миллиардов рублей потратят на амурские дороги в 2017 году

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В этом году в Приамурье отремонтируют почти 287 километров региональных дорог. Планы обсудили в правительстве Амурской области. Всего на дорожное хозяйство направят более 5 миллиардов рублей. Большую часть из них потратят на дороги регионального значения. Оставшиеся полтора миллиарда – на муниципальные дороги.

Содержание дорог области обойдётся почти в 850 миллионов рублей, 1 миллиард 300 миллионов пойдут на строительство и реконструкцию. Кроме этого в области планируют восстановить пять мостовых сооружений из 17, пострадавших во время паводка 2013 года. Четыре из них уже сделали.

В декабре этого года должны завершить реконструкцию автомобильной дороги Зея–Тыгда и двух мостовых переходов, а в августе участок дороги Благовещенск–Свободный. На эти работы потратят более трёх миллиардов рублей. На дороги потратят и деньги внебюджетных источников.

«Нами привлечены серьезные денежные средства – почти полтора миллиарда рублей газовых средств, за счёт которых мы будем проводить мероприятия по дорогам, направленны на усиление участков дорог, которые войдут в транспортную схему доставки грузов. А потом на восстановление дорог, которые будут задействованы в транспортной схеме строительства газопровода "Сила Сибири"», – сказал министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

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#областная власть

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