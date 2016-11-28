В Благовещенске из-за порыва водопровода частично перекрыли улицу Октябрьскую

В Благовещенске 25 января произошел порыв водопровода в районе улиц Октябрьская и Театральная. В настоящее время специалисты «Амурводоканала» проводят восстановительные работы. В связи с этим улицу Октябрьскую от Театральной в сторону Кузнечной частично перекрыли.

Дорожные работы на данном перекрестке планируются завершить в кратчайшие сроки. Госавтоинспекция просит водителей при движении по городу быть внимательными и руководствоваться установленными временными дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами.

Всем участникам дорожного движения рекомендуют заранее планировать своё передвижение и выбирать маршрут с учетом действующих ограничений.

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