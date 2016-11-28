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25января
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Сегодня, 19:00 2

В Благовещенске из-за порыва водопровода частично перекрыли улицу Октябрьскую

В Благовещенске 25 января произошел порыв водопровода в районе улиц Октябрьская и Театральная. В настоящее время специалисты «Амурводоканала» проводят восстановительные работы. В связи с этим улицу Октябрьскую от Театральной в сторону Кузнечной частично перекрыли.

Дорожные работы на данном перекрестке планируются завершить в кратчайшие сроки. Госавтоинспекция просит водителей при движении по городу быть внимательными и руководствоваться установленными временными дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами.

Всем участникам дорожного движения рекомендуют заранее планировать своё передвижение и выбирать маршрут с учетом действующих ограничений.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    44 минуты назад

    Проснулись!Рвануло 23 января, где-то часов в 16-17. Тогда же вырубили и горячую и холодную воду. Делать начали с утра 24 января. После 18 часов дали воду. К вам новости что через Москву идут?

  • Kats

    Kats
    27 минут назад

    Который год одно и то же! Театральная на пересечении с Зейской, Амурской и Октябрьской роется по 3-4 раза в год! Как делали на Зейской коллектор вообще не понятно. Постоянно перекопы в районе Театральной. Сколько бабла в землю зарыли!

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