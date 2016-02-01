Швейцарская студентка изучает русский язык в БГПУ (фото)

Сегодня в России отмечается День студента. Уже несколько месяцев в Благовещенске учится гражданка Швейцарии Кэтрин Гельдмахер. Девушка приехала по программе обмена международной организации «Ротари» и учится на первом курсе международного факультета БГПУ.

Иностранная студентка поделилась своими достижениями и впечатлениями с журналистами «Альфа-канала». Кэтрин начала учить русский язык два года назад и уже даёт интервью журналистам. Тяга к русской культуре у Кэтрин возникла неслучайно. По матери у девушки славянские корни, бабушка с Украины. Некоторые родственники до сих пор живут там, часть – в России.

Приезд на Дальний Восток для студентки из Швейцарии стал полной неожиданностью. Сюда она попала по международной программе «Ротари», где студенты города не выбирают.

«Я не говорила, что я хочу в Благовещенск. Я не знала, что есть такой город. Кстати, здесь всё больше. Люди здесь говорят, что Благовещенск – это маленький город, нет, на самом деле это очень большой. Он больше, чем самый большой город в Швейцарии», – делится Кэтрин Гельдмахер.

Семья у Кэтрин интернациональная, отец – немец, у матери, помимо русских, французские корни. В свои 18 лет девушка – настоящий полиглот, свободно владеет немецким, французским, немного знает испанский и латинский, а теперь решила выучить русский. Правда, понять русский народ ей удалось не сразу, так как менталитет другой.

Кэтрин учится на международном факультете БГПУ в группе с китайскими студентами. Учеба дается её неплохо. Сессию сдала на «пятёрки». «Самый трудный язык – это немецкий, потом русский, а потом французский», – признаётся она.

Свободное время девушка проводит с семьей, в которой живёт. Русские приятели познакомили гостью с местными достопримечательностями, рассказали историю Благовещенска. Студентка любит рисовать, слушать музыку, проводить время за книгами. «Я читала "Евгения Онегина". Это мне нравится. И "Азазель"», – призналась Кэтрин.

Хотя девушка выросла в Швейцарии, к амурским холодам она привыкнуть не может. В будущем, после окончания учёбы, она хочет вновь приехать в Россию и взглянуть уже на Санкт-Петербург.

Просмотров всего: 304

#образование

распечатать