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«Амур.инфо» представляет кота, который стоит пять миллионов рублей (фото, видео)

«Амур.инфо» представляет кота, который стоит пять миллионов рублей (фото, видео)

Благовещенец утверждает, что продал своего кота за пять миллионов рублей. По словам хозяина, у животного есть необыкновенные способности, и, вообще, это кот-экстрасенс, который может проходить сквозь стены и внушать свои мысли. Журналист телекомпании «Альфа-канал» познакомилась с удивительным животным и его владельцем.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на сайте объявлений сообщили о продаже кота, который обладает «редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни».

Это удивительное животное владелец Дмитрий продавал за 17 миллионов рублей. Чуть позже выяснилось, что нашлась покупательница. Она согласна купить животное за 5 миллионов и планирует использовать кота в своей работе, связанной с экстрасенсорикой.

Кот по имени Чарли Уткинс был явно не рад приходу представителей СМИ. Но уйти сквозь стену не смог – забился под шкаф в ванной. Его хозяин Дмитрий также не хочет публичности. Рассказал, что занимается бизнесом, и поэтому скрывает лицо. Дмитрий объяснил: он просто хотел избавиться от кота. А вылилось всё в выгодную сделку. Полгода назад Чарли породы «британская короткошерстная» достался ему от родственника. И всё это время не переставал удивлять нового хозяина.

«Двери в комнаты были закрыты, и необычным образом кот, который был в одном месте, вдруг оказывается в комнате за закрытыми дверями. Хотя его туда никто не пускал. Он может читать мысли, но самое страшное – он может их внушать. И эти мысли будут исполнены, очень сложно отказаться от этого. Он заставляет меня ходить по магазинам, когда ему это надо, и покупать то, что ему надо», – признался Дмитрий.

Видеодоказательств способностей кота у Дмитрия нет. Но, по его словам, это не помешало совершить ему выгодную сделку. Пусть не за 17 миллионов рублей, а за пять – купить кота пожелала некая загадочная и обеспеченная дама. По словам хозяина суперкота, ее зовут Наталья, она экстрасенс и приехала из другого региона.

«Она занимается экстрасенсорикой, и занимается ею профессионально. Может разглядеть в каких-то живых существах объект ее интереса и заработка. Не раз она оговаривалась, что он эти деньги отработает. У нее есть интернет-сайт, там хорошая респектабельная публика, которая к ней ходит», – пояснил хозяин кота.

В качестве доказательства он предлагает журналистам позвонить в банк, где Дмитрий обслуживается как юридическое лицо. Он набрал номер банка, представился и при журналисте попросил сообщить ему о поступлении на его счет.

«Россельхозбанк, здравствуйте!» – «Это Дмитрий Евгеньевич беспокоит. Вы узнали меня? Я бы хотел, чтобы сейчас еще раз подтвердили, было ли какое-нибудь поступление на счет». – «Да, сегодня было поступление 4 миллиона 950 тысяч».

После этого звонка корреспондент Амур.инфо набрал тот же самый номер телефона, но попал не в Россельхозбанк. На том конце трубки журналисту ответил мужской голос, сообщив, что это не банк, а частное лицо.

На что потратит пять миллионов рублей, которые он якобы получил, Дмитрий еще не знает. А кота-экстрасенса, по его словам, этим вечером уже отдаст новым хозяевам. Снять это на видео не разрешили. Остается только гадать, состоялась ли сделка года.

После того как ИА «Амур.инфо» опубликовало статью о необычном коте-экстрасенсе, этой историей заинтересовались несколько федеральных телеканалов и информагентств. Кот-экстрасенс приобрел популярность в стране.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Арболет

    Арболет
    2 часа назад

    Друзей не продают

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Бред! Я сейчас с соседом договорюсь попугайчека за пару миллионов продать, Амур Инфо поверит? Статья готова...

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    2 часа назад

    ..зато для налоговой теперь есть сигнал к действию..13% с 5 лямов это скока?

  • Нина14312

    Нина14312
    1 час назад

    Хозяин умный, сделку от имени юридического лица произвел. Соответственно к нему, как физ. Лицу никаких претензий по налогам быть не может. МОЛОДЕЦ!!!

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Нужно срочно всех дворовых кошек сплавить ведьмакам ))) и подзаработать

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    1 час назад

    Нина14312

    Подскажите, а юр.лица как тогда налог платят?

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    а они фирма рога и копыта ,которые еле концы с концами сводят по бумагам!а таких у нас-ну оччень много!

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    1 час назад

    Что они такое забористое курят?!

  • fb_Anatoly Litovkin

    fb_Anatoly Litovkin
    1 час назад

    Друзей не продают!Но бизнесмен(он же-барыга)все продаст,даже друзей.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Бизнес мен не барыга, а человек который не живет в системе вкладывая свой ресурс в развитии другого дяди.

    У экстрасенса 5 мил на кота нашлось, сколько умных людей готовы в это деньги вкладывать это капец )))

  • fb_Anatoly Litovkin

    fb_Anatoly Litovkin
    1 час назад

    Открыл бы лесопилку и стал бы бизнес меном,а так простой торгаш!

  • Влад777

    Влад777
    50 минут назад

    Лесопилку??? Кто его знает, чем он занимается. Уж точно котами оптом не торгует.

  • АК-47

    АК-47
    47 минут назад

    Наблюдаю

    Бизнес мен не барыга, а человек который не живет в системе вкладывая свой ресурс в развитии другого дяди. У экстрасенса 5 мил на кота нашлось, сколько умных людей готовы в это деньги вкладывать это капец )))



    Сколько дураков несут деньги "экстрасенсам" и "гадалкам","целителям" "с родословной"-в общем,просто шарлатанам,вот это да!Но,без лоха и жизнь плоха

  • АК-47

    АК-47
    46 минут назад

    А вот на лесопилку всех шарлатанов "с родословной"-это ДА!

    Пожизненно!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    38 минут назад

    Все кошки экстросенсорикой обладают и лечат. Так что, этот Дмитрий, ушлый малый.

  • СаняCh

    СаняCh
    19 минут назад

    Разоблачение на АмурИнфо)

  • вот такой вот

    вот такой вот
    18 минут назад

    Фэйковая новость,видать амуринфо испытывает творческий кризис,ребята-это розыгрыш,ну в самом деле...

  • mUSS 79

    mUSS 79
    16 минут назад

    Чем дальше тем интереснее... несколько дней следу за этим шоу и по началу подозревала что ,,разводит,, всех хозяин кота. Но после просмотра сюжета стала подозревать в этом же и ,,Амуринфо,,!!! Не поленилась и просмотрела на паузах номер телефона, который набирает журналистка на своём телефоне. Номер: 22-18-16. Это действительно номер Россельхозбанка! Юр. лица, которые там обслуживаются знают этот номер. Я уж не знаю что за сумма у него там на счёту в итоге оказалась, но что журналистка мягко говоря дают нам неверную информацию это точно! Мне теперь вообще не понятно кто нас разводит: Дмитрий или Амуринфо?

  • Цунай

    Цунай
    12 минут назад

    Ладно Амур Инфо деградирует, вот на первом шоу Максим Максим...

  • Нина14312

    Нина14312
    9 минут назад

    22-18-16 это реально номер Россельхозбанка. Зачем журналист врет что это номер частного лица!

  • Хана

    Хана
    5 минут назад

    Интересно,а как он объяснит банку такую сумму,если деньги поступили не по роду его деятельности? Банк затребует документы же,на основании чего такая сумма поступила... как бы 115ФЗ как-никак никто не отменял

  • Хана

    Хана
    3 минуты назад

    И что интересно,банковским служащим запрещено по тел.такую информацию давать))) тем более озвучивать сумму)

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    2 минуты назад



    кот-экстрасенс, который может проходить сквозь стены



    сквозь гипсокартонные и с пинка

  • Нина14312

    Нина14312
    2 минуты назад

    Хана, что за бред вы несете

  • Нина14312

    Нина14312
    1 минута назад

    Вы что, никогда не звонили в банк спросить сколько у вас осталось денег

  • Нина14312

    Нина14312
    1 минута назад

    Вы что, никогда не звонили в банк спросить сколько у вас осталось денег

  • Нина14312

    Нина14312
    1 минута назад

    Вы что, никогда не звонили в банк спросить сколько у вас осталось денег

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