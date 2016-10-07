«Амур.инфо» представляет кота, который стоит пять миллионов рублей (фото, видео)

Благовещенец утверждает, что продал своего кота за пять миллионов рублей. По словам хозяина, у животного есть необыкновенные способности, и, вообще, это кот-экстрасенс, который может проходить сквозь стены и внушать свои мысли. Журналист телекомпании «Альфа-канал» познакомилась с удивительным животным и его владельцем.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на сайте объявлений сообщили о продаже кота, который обладает «редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни».

Это удивительное животное владелец Дмитрий продавал за 17 миллионов рублей. Чуть позже выяснилось, что нашлась покупательница. Она согласна купить животное за 5 миллионов и планирует использовать кота в своей работе, связанной с экстрасенсорикой.

Кот по имени Чарли Уткинс был явно не рад приходу представителей СМИ. Но уйти сквозь стену не смог – забился под шкаф в ванной. Его хозяин Дмитрий также не хочет публичности. Рассказал, что занимается бизнесом, и поэтому скрывает лицо. Дмитрий объяснил: он просто хотел избавиться от кота. А вылилось всё в выгодную сделку. Полгода назад Чарли породы «британская короткошерстная» достался ему от родственника. И всё это время не переставал удивлять нового хозяина.

«Двери в комнаты были закрыты, и необычным образом кот, который был в одном месте, вдруг оказывается в комнате за закрытыми дверями. Хотя его туда никто не пускал. Он может читать мысли, но самое страшное – он может их внушать. И эти мысли будут исполнены, очень сложно отказаться от этого. Он заставляет меня ходить по магазинам, когда ему это надо, и покупать то, что ему надо», – признался Дмитрий.

Видеодоказательств способностей кота у Дмитрия нет. Но, по его словам, это не помешало совершить ему выгодную сделку. Пусть не за 17 миллионов рублей, а за пять – купить кота пожелала некая загадочная и обеспеченная дама. По словам хозяина суперкота, ее зовут Наталья, она экстрасенс и приехала из другого региона.

«Она занимается экстрасенсорикой, и занимается ею профессионально. Может разглядеть в каких-то живых существах объект ее интереса и заработка. Не раз она оговаривалась, что он эти деньги отработает. У нее есть интернет-сайт, там хорошая респектабельная публика, которая к ней ходит», – пояснил хозяин кота.

В качестве доказательства он предлагает журналистам позвонить в банк, где Дмитрий обслуживается как юридическое лицо. Он набрал номер банка, представился и при журналисте попросил сообщить ему о поступлении на его счет.

«Россельхозбанк, здравствуйте!» – «Это Дмитрий Евгеньевич беспокоит. Вы узнали меня? Я бы хотел, чтобы сейчас еще раз подтвердили, было ли какое-нибудь поступление на счет». – «Да, сегодня было поступление 4 миллиона 950 тысяч».

После этого звонка корреспондент Амур.инфо набрал тот же самый номер телефона, но попал не в Россельхозбанк. На том конце трубки журналисту ответил мужской голос, сообщив, что это не банк, а частное лицо.

На что потратит пять миллионов рублей, которые он якобы получил, Дмитрий еще не знает. А кота-экстрасенса, по его словам, этим вечером уже отдаст новым хозяевам. Снять это на видео не разрешили. Остается только гадать, состоялась ли сделка года.

После того как ИА «Амур.инфо» опубликовало статью о необычном коте-экстрасенсе, этой историей заинтересовались несколько федеральных телеканалов и информагентств. Кот-экстрасенс приобрел популярность в стране.

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