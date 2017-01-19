Памела Андерсон хочет презентовать госпоже Трамп шубу из российского экомеха

Фото: tass.ru

Американская актриса и член Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон хочет подарить новой первой леди США Меланье Трамп шубу из экомеха, изготовленную в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Hill.

«Я собираюсь отправить ей одну из моих российских шуб из экомеха в качестве подарка, так как я сама сейчас занимаюсь дизайном шуб в России», – цитирует Андерсон вашингтонское издание.

Актриса также выразила надежду, что 45-й президент США Дональд Трамп и его новая администрация будут помнить о важности охраны природы.

«Хочу, чтобы он знал: люди желают ему добра, благополучия и успехов в должности президента. Желаю его семье всего наилучшего и надеюсь, что нам удастся договориться о встрече и обсудить экологические вопросы», – отметила актриса.

Памела Андерсон выступает за права животных и борется против использования натурального меха в одежде. Она принимает активное участие во многих благотворительных кампаниях и является членом международных организаций, занимающихся защитой и сохранением окружающей среды. В декабре Памела посетила Россию, где обсудила работу IFAW в РФ и странах СНГ.

В 1989 Памела Андерсон впервые попала на обложку журнала Playboy и впоследствии стала рекордсменкой по числу появлений на обложке этого издания.

С 1992 года актриса начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», после которого стала одним из секс-символов США.

Просмотров всего: 81

#политика

распечатать