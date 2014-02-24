В квартире благовещенки живет гавкающий воробей

Жительница Благовещенска похвасталась говорящим воробьем. По словам Светланы Садовой, воробей повторяет свою кличку, знает слово «гав», копирует звуки синиц и других птиц.

Пернатый попал к горожанке 2,5 года назад раненым птенцом. Женщина выходила воробья, но отпускать на волю его уже было нельзя.

Сейчас говорящий воробей Мася живет по соседству с синицами, попугаями, голубями и стрижами. Его владелица – куратор общества помощи диким птицам. Сейчас женщина собирает средства на вольеры для спасенных птиц – канюков, сбитых машиной.

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#жизнь

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