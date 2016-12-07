У двоих благовещенских детсадовцев скарлатину не подтвердили

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В министерстве здравоохранения Амурской области прокомментировали ситуацию о случаях заболеваемости скарлатиной в детсаду Благовещенска. В учреждении № 68 по клиническим проявлениям был предварительно поставлен диагноз инфекционного заболевания троим детям.

В настоящий момент в двух случаях диагноз «скарлатина» лабораторно не подтвердился. Анализы, взятые у третьего ребенка, находятся на лабораторном исследовании, сообщили в региональном минздраве.

Медицинскими работниками проводится дифференциальная диагностика заболевания. Дети и контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением специалистов детской городской клинической больницы.

Накануне в редакцию Амур.инфо обратились мамы детей из благовещенского детского сада № 68. По словам одной из женщин, в саду ввели карантин, обнаружив скарлатину, но сообщать об этом родителям никто не стал, в итоге её ребенок подхватил инфекцию. Другая мама, чей ребенок посещает соседнюю группу, о карантине знала, но претензии к садику у нее тоже есть. Женщине непонятно, почему детсад не закрыли для полной обработки и продолжают пускать туда детей.

В городском управлении образования 24 января сообщили, что все родители были вовремя оповещены и все необходимые меры в детском саду были приняты.

По данным управления Роспотребнадзора в Амурской области, на протяжении последних лет уровень заболеваемости скарлатиной снизился в 3 раза, с 245 случаев в 2010 году до 81 случая в 2016 году.

В Благовещенске в 2016 году зарегистрировано 4 случая заболевания, снижение за три последних года в 4 раза, сообщает пресс-служба городской администрации. Горожан призывают при наличии признаков инфекционного заболевания исключить посещение ребёнком образовательного учреждения, немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Категорически нельзя заниматься самолечением.

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