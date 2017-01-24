В Китае при пожаре в магазине пиротехники погибли 6 человек

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Шесть человек погибли во время пожара в одном из магазинов пиротехники в китайском городе Юэян. Об этом, со ссылкой на агентство «Синьхуа» сообщает ИА Regnum.

По словам очевидцев, пожар в четырёхэтажном здании вспыхнул вскоре после того, как один из покупателей проявил неосторожность – поджёг приобретённое изделие, находясь в непосредственной близости от входа в магазин. Огонь от подожжённой петарды перекинулся на другие пиротехнические изделия, началось крупное возгорание.

Как рассказали правоохранители провинции Хунань, прибывшие к месту ЧП пожарные тушили не только здание, где расположен магазин, но и близстоящие легковые автомобили, на которые также перекинулось пламя.

Пожар начался вечером во вторник, 24 января, в 21:08 по местному времени. К 23:20 возгорание удалось потушить. На месте ЧП спасатели обнаружили тела 6 местных жителей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Покупатель, чьи действия привели к пожару, опасаясь ответственности, сбежал с места происшествия. Его объявили в розыск.

В дело вмешался губернатор провинции Хунань. Согласно его распоряжению, трое местных чиновников освобождены от занимаемых должностей. Соответствующие документы подписаны, в настоящее время все три – уже бывших – чиновника дают показания в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ сообщали о мощном взрыве, который прогремел 19 января на фабрике по производству фейерверков в городе Шанжао китайской провинции Цзянси.

Как сообщало Амур.инфо, 20 декабря 2016 года около 30 человек погибли при взрыве на ярмарке пиротехники Сан-Паблито в городе Тультепек в Мексике. Ещё примерно 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

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