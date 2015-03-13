В Амурской области ищут потребителей, отстоявших свои права

В Амурской области ищут самого требовательного потребителя. Объявлен конкурс среди граждан, имеющих опыт успешного решения потребительских споров.

«Вы вернули комиссии по кредиту, незаконно установленные банком? Выиграли судебную тяжбу у оператора связи или управляющей компании? Продавец отдал вам деньги за некачественный товар? Вы решили спор с интернет-компанией? Расскажите свою историю всем – станьте "Потребителем 2017"!», – просит амурское управление Роспотребнадзора.

Обязательно документальное подтверждение успешного решения конфликта – судебные решения, досудебные соглашения. Условия можно узнать на сайте управления Роспотребнадзора.

Заявки принимаются до 10 марта в региональном управлении Роспотребнадзора, находящемся в Благовещенске; территориальных отделах в Белогорске, Райчихинске, Свободном и Тынде.

Кстати, по итогам 2015 года по итогам конкурса «Потребитель» победителем стал монтажёр благовещенской телекомпании «Альфа-канал» Сергей Буслов. Приобретённый им за 18 тысяч рублей холодильник оказался неисправным, а так как недостаток был обнаружен в течение суток, Сергей обратился с претензией о возврате денежных средств. В итоге суд взыскал в его пользу 55 тысяч рублей.

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