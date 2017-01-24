В ДРСК актуализированы политики в области интегрированной системы менеджмента

В АО «ДРСК» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») изменены и актуализированы политики в области интегрированной системы менеджмента. В частности, внесены изменения в экологическую политику и политику в области системы менеджмента охраны здоровья и обеспечении безопасности труда.

Политики отражают реальные перспективные задачи и приоритеты развития компании в области интегрированной системы менеджмента. Для этого они ежегодно анализируются высшим руководством, и являются основой для постановки целей по непрерывному улучшению деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области экологии и в области качества оказываемых компанией услуг в соответствии с международными стандартами. Как правило, такой анализ проводится в рамках анализа ИСМ. Политики подлежат пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности АО «ДРСК».

Кроме актуализации действующих Политик, в этом году дополнительно принята и введена в действие Политика в области системы менеджмента безопасности пищевой продукции. В ДРСК принято решение о взятии на себя обязательств соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции требованиям Технического регламента «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) для обеспечения качества и безопасности обслуживания сотрудников в столовых компании.

Политика – это открытый и публичный документ, создающий имидж компании для всех заинтересованных сторон. Реализация Политик осуществляется посредством принятия руководством Общества всей полноты ответственности за принятые обязательства, а также посредством закрепления данных обязательств в договорах с подрядчиками и поставщиками.

Напомним, в марте 2015 года компания успешно прошла сертификационный аудит и получила сертификаты соответствия ИСМ Общества требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В 2016 году в ДРСК прошел первый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента. Аудит проводился в Исполнительном аппарате ДРСК, Приморских электрических сетях, и в Южно-Якутских ЭС. По итогам аудита, проводимого АО «Bureau Veritas Certification», интегрированная система менеджмента АО «ДРСК» признана соответствующей требованиям аудируемых Стандартов. Согласно отчету аудиторской организации, компания постоянно улучшает ИСМ, система менеджмента демонстрирует свою результативность.

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