Юные амурские футболисты поборются за поездку в Лондон

В Приамурье стартовали VI ежегодные соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя». Десять команд из семи детских домов и школ-интернатов области начнут борьбу за путевку в Лондон. В субботу, 28 января, в спортивном зале спорткомплекса «Юность» стартуют первые игры.

В 10:00 28 января в борьбе за выход в полуфинал встретятся воспитанники детских домов и школ-интернатов в возрасте 14-15 лет. На следующий день, 29 января, в 11:30 на площадку выйдут ребята в возрасте 12-13 лет.

Победители регионального этапа отправятся во Владивосток, где встретятся с командами из девяти субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Победители полуфинальных соревнований будут представлять Дальний Восток на финальных играх 24-28 мая в Сочи.

По традиции, для победителей финальных игр компания организатор турнира организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. Ребята получат возможность побывать в Лондоне, посетить футбольный клуб «Арсенал», побывать на предматчевой тренировке, встретиться с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола, а также попасть на матч английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в прошлом году победителями областного этапа стали команды из белогорского центра «Радуга» и поярковского центра «Доверие». Они приняли участие в межрегиональном этапе, который в 2016 году проходил в Хабаровске.

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