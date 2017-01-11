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25января
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Сегодня, 15:11 4

Минстрой РФ повысил стоимость «квадрата» жилья

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Амурской области выросла на 700 рублей. В настоящее время официально она составляет 42 тысячи 800 рублей. Такой показатель установили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

От этой суммы зависит величина субсидий семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут претендовать на помощь государства. Если регион не может выдать жилье, то предоставляет людям выплату на его покупку. Претендовать на помощь могут военнослужащие, сотрудники полиции, пострадавшие от радиационных аварий, вынужденные переселенцы, молодые ученые, инвалиды, а также люди, выехавшие из районов Крайнего Севера.

«Как правило, эта цена не совпадает с реальностью, поскольку там делается усредненная цена для того, чтобы рассчитывать ее в целом на область. Понятно, что цена в Ивановке и Благовещенске разная. Но этот показатель показывает динамику изменения цены в целом по региону. Сумма постоянно растет, и это говорит о том, что так или иначе застройщики вынуждены либо уменьшать свою рентабельность, либо повышать цены, потому что цена постепенно увеличивается», – сказал председатель гильдии риелторов Амурской области Виталий Злочевский.

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#жизнь #строительство #цены #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    У государства РФ и продукты дешевле, и квадраты жилья, а средние зарплаты то какие здоровые. А что это за государство такое РФ?

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    хочу в РФ

  • Амурчанка1991

    Амурчанка1991
    54 минуты назад

    Скоро ценник как в Москве будет. А зп не как в Москве, где справедливость то?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    13 минут назад

    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

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