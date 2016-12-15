Для юной аудитории в ОКЦ показали новый проект «Времена года»

В Общественно-культурном центре Благовещенска запустили новый проект. Премьера вокально-поэтической композиции «Времена года» состоялась в малом зале для школьников города. Разные творческие коллективы объединились, чтобы поддержать дебютантов – юных участников детской акапельной студии Round Kids.

Идея концерта о временах года, где можно использовать классическую музыку и поэзию, возникла у руководителя студии Валентины Базановой. Она на сцене была вместе с воспитанниками в костюме осени.

«Просто хотелось хорошую музыку, хорошие слова донести до детской аудитории. Не до взрослой – взрослые и сами иногда читают, и слушают, и поэзию знают. А хотелось использовать, пусть даже стилизацию, народную музыку, классические отрывки музыкальные. Потому что дети с этим очень редко сталкиваются», – сказала художественный руководитель акапельной студии Round Kids Валентина Базанова.

Вместе с акапельной студией выступали артисты театра «Дебют», цирка «Фаворит» фольклорного ансамбля «Ладушки», театра песни «ОКЦент», танцевальной студии «Ривьера» и участники других коллективов. Между концертными номерами шутил лесной заяц – переживал, какое нынче время года и когда ему шкурку менять.

Такие представления в Общественно-культурном центре ставить интересно, говорит режиссер-постановщик музыкального спектакля Софья Кечемайхина. Талантливые артисты и хороший музыкальный материал (Чайковский, Шопен, Вивальди) – это залог успеха.

«Все коллективы всегда откликаются с удовольствием. Тем более новый проект – это что-то новое, интересное. Даже если это детская аудитория, детей нужно приучать к хорошей музыке, а классика – она всегда хороша», – отметила главный режиссер Общественно-культурного центра Софья Кечемайхина.

Каждое время года создает свое настроение. Мечтательная осень или волшебная зима, яркое лето или романтическая весна приносят свои стихи и песни, свои мелодии. Например, под летнюю зажигательную «Калинку» затанцевал даже заяц. В итоге поссорившиеся вначале спектакля времена года помирились.

Зал принял спектакль на ура. Возможно, в будущем это представление покажут и в большом зале Общественно-культурного центра.

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