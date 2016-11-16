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Сегодня, 14:51 0

Благовещенских студентов ждут на ледовый праздник

Благовещенских студентов ждут на ледовый праздник
Фото: riamo.ru

В День студента в Благовещенске для амурской молодёжи пройдет ледовый праздник. В 18 часов на стадионе «Амур» начнётся мероприятие «СтудЛёд-2017». Для учащихся вузов и ссузов города Благовещенска будет действовать бесплатный прокат коньков на территории стадиона.

Желающим покататься на коньках необходимо предъявить в пункте проката паспорт и студенческий билет. Для студентов с 18 часов будут работать три игровые площадки: «Керлинг», «Слалом с мячом» и «Перетягивание каната». Ещё для студентов проведут конкурс на самую интересную фотографию, опубликованную в Инстаграм. Активисты регионального отделения «Молодой гвардии» выставят две фототочки, где каждый сможет сделать снимок со специальной табличкой. Среди всех фотографий, размещённых в соцсети с хэштегом #зачётныйамур, выберут трёх победителей. Их наградят в завершение праздника.

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#праздники #спорт

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