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25января
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Сегодня, 14:35 13

Союз художников больше не будет арендовать благовещенский выставочный зал

Союз художников больше не будет арендовать благовещенский выставочный зал

В Благовещенске обсуждается смена руководства городского выставочного зала. Вместо Амурского союза художников, который сейчас арендует помещение по адресу: улица 50-летия Октября, 2А, финансирование может взять на себя городское управление культуры.

Председатель Амурского отделения Союза художников России Вадим Кондратьев пояснил, что вопрос еще решается, окончательно говорить об этом рано. «Сейчас обсуждается вопрос о том, что содержание выставочного зала будет передано городскому управлению культуры. Если честно, нам одним этого зала много, здесь можно проводить различные мероприятия иного профиля. Но наш союз этим заниматься не может. А под руководством управления культуры будут организованы и наши выставки, и иные культурные мероприятия. Но это пока только обсуждается, никакие сроки еще неизвестны. Сейчас мы по-прежнему арендуем зал, проводятся выставки».

В городском управлении культуры на вопрос журналистов также ответили, что вопрос еще решается.

Между тем директор выставочного зала Павел Савинкин сообщил, что с ним прекращают контракт. «С 1 февраля я уже не буду работать в этой должности», – пояснил Павел Андреевич, который возглавил культурное учреждение в июле 2015 года.

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#культура #происшествия

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    по моему там магазин сделают какой-нибудь.

  • Eweweb

    Eweweb
    2 часа назад

    по моему там уже три магазина

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Сергей Труш

    по моему там магазин сделают какой-нибудь.



    по моему у тебя мания



    финансирование может взять на себя



    Читаешь то что нужно для троллинга, собственно, как всегда

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

    ммммм.....

    пивнуху бы там забабахать .. чтоб с площади бегать далеко не приходилось ....

    Точно .. половину-под пивнуху. половину под общественный туалет типа сортир.

    Без покупки пига в сортир не пускать.

    Люди не поймут - но когда нибудь это назовут "стартап столетия"

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Сделать там кафе "Восток".

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    продуктового магазина там явно не хватает

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Eweweb

    по моему там уже три магазина



    Ну где три там и шесть, если место еще есть.

  • V.M.

    V.M.
    46 минут назад

    недолго музыка играла...



    Если получится – хорошо, не получится – мне будет жаль,

    потому что я привык всё делать хорошо», – рассказал

    корреспонденту ИА «Амур.инфо» Павел Савинкин.



    Жаль, что не получилось. Без выставочного зала нельзя быть культурной

    столицей Амурской области.

  • nerro

    nerro
    38 минут назад

    Victrix

    Сделать там кафе "Восток".



    морг

  • Оля111

    Оля111
    32 минуты назад



    Председатель Амурского отделения Союза художников России Вадим Кондратьев пояснил, что вопрос еще решается, окончательно говорить об этом рано.



    А если рано, то почему заголовок уже написан так, что всё решено??

  • ММС

    ММС
    22 минуты назад

    Лучше сделать кафе-художников, где будут выставляться картины и употребление горячительных напитков это будет и приятно и полезно как для души, так и для тела.

  • Di

    Di
    18 минут назад



    Если честно, нам одним этого зала много, здесь можно проводить различные мероприятия иного профиля.



    Интересно, какого? При таком количестве художников этого зала много? Да их таких по городу должно быть несколько.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    11 минут назад

    если в городе нет выставочного зала, значит это деревня

    деревенских в АО прибыло )))

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