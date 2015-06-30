Союз художников больше не будет арендовать благовещенский выставочный зал

В Благовещенске обсуждается смена руководства городского выставочного зала. Вместо Амурского союза художников, который сейчас арендует помещение по адресу: улица 50-летия Октября, 2А, финансирование может взять на себя городское управление культуры.

Председатель Амурского отделения Союза художников России Вадим Кондратьев пояснил, что вопрос еще решается, окончательно говорить об этом рано. «Сейчас обсуждается вопрос о том, что содержание выставочного зала будет передано городскому управлению культуры. Если честно, нам одним этого зала много, здесь можно проводить различные мероприятия иного профиля. Но наш союз этим заниматься не может. А под руководством управления культуры будут организованы и наши выставки, и иные культурные мероприятия. Но это пока только обсуждается, никакие сроки еще неизвестны. Сейчас мы по-прежнему арендуем зал, проводятся выставки».

В городском управлении культуры на вопрос журналистов также ответили, что вопрос еще решается.

Между тем директор выставочного зала Павел Савинкин сообщил, что с ним прекращают контракт. «С 1 февраля я уже не буду работать в этой должности», – пояснил Павел Андреевич, который возглавил культурное учреждение в июле 2015 года.

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