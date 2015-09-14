В Благовещенске оцепили район из-за подозрительного предмета

В Благовещенске в пассажирском автобусе маршрута 36 обнаружили неизвестный предмет. Специалисты оцепили территорию в районе улиц Красноармейской и Шевченко. Сейчас движение по улице Красноармейской временно остановлено.

На месте работают специалисты. Ожидается приезд кинологов с собаками, сообщил корреспондент ИА «Сканер».

«Людей из автобуса эвакуировали. Ничего опасного не нашли, просто кто-то забыл свои вещи», – сообщили очевидцы.

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#происшествия

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