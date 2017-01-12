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Тело женщины со следами клыков и когтей нашли на трассе в Хакасии

Тело женщины со следами клыков и когтей нашли на трассе в Хакасии
Фото: pikabu.ru

Тело 42-летней женщины с ранами от когтей и клыков животных обнаружено в Хакасии на дороге Бея – Очуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

По данным следствия, тело женщины обнаружили на 59-м километре автодороги Бея – Очуры. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что «на трупе женщины имеются множественные телесные повреждения, характерные для воздействия клыков и когтей животных, а в месте обнаружения трупа на снегу обнаружены следы животных».

Как удалось выяснить, 42-летняя женщина проживала в одном из дачных массивов города Саяногорска, нигде не работала, была неравнодушна к спиртному.

Точная причина смерти будет названа после проведения назначенной судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В том числе проверяется версия о нападении на женщину бездомных собак.

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#происшествия

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