Амурский минздрав: женщина в роддоме находится не в коме

Министерство здравоохранения Амурской области распространило комментарий по поводу ситуации в благовещенском роддоме. Как сообщало Амур.инфо, роженице после родов ввели антибиотик, вследствие чего у нее развился анафилактический шок. Уже несколько дней женщина находится в коме.

«Женщина не в коме находится, у нее была тяжелая беременность, тяжелые роды, возникли определенные осложнения. По этому поводу собирали консилиумы, и сейчас они продолжаются каждый день, проводится соответствующая терапия. Думаем, мы всю эту проблему решим. Привлечены все специалисты, в том числе все главные внештатные, надеемся, что мы ее вытянем», – сообщили в минздраве.

Эта вся информация, которую удалось получить журналистам. Амур.инфо отправило официальный запрос в минздрав.

Тем временем несколько компетентных источников из роддома сообщили информагентству, что роженица все-таки лежит в коме. Сейчас в медучреждении проходят внутренние проверки.

Ранее Амур.инфо писало, что роженице после естественных родов вкололи антибиотик цефтриаксон. Произошла остановка сердца в результате анафилактического шока. Восемь минут сердце не билось, врачи констатировали клиническую смерть. После восьмой минуты сердце удалось запустить, но дыхание не восстановилось. Женщина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Ее состояние крайне тяжёлое.

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