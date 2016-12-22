Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:21 4

Амурский минздрав: женщина в роддоме находится не в коме

Министерство здравоохранения Амурской области распространило комментарий по поводу ситуации в благовещенском роддоме. Как сообщало Амур.инфо, роженице после родов ввели антибиотик, вследствие чего у нее развился анафилактический шок. Уже несколько дней женщина находится в коме.

«Женщина не в коме находится, у нее была тяжелая беременность, тяжелые роды, возникли определенные осложнения. По этому поводу собирали консилиумы, и сейчас они продолжаются каждый день, проводится соответствующая терапия. Думаем, мы всю эту проблему решим. Привлечены все специалисты, в том числе все главные внештатные, надеемся, что мы ее вытянем», – сообщили в минздраве.

Эта вся информация, которую удалось получить журналистам. Амур.инфо отправило официальный запрос в минздрав.

Тем временем несколько компетентных источников из роддома сообщили информагентству, что роженица все-таки лежит в коме. Сейчас в медучреждении проходят внутренние проверки.

Ранее Амур.инфо писало, что роженице после естественных родов вкололи антибиотик цефтриаксон. Произошла остановка сердца в результате анафилактического шока. Восемь минут сердце не билось, врачи констатировали клиническую смерть. После восьмой минуты сердце удалось запустить, но дыхание не восстановилось. Женщина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Ее состояние крайне тяжёлое.

Просмотров всего: 2838

#здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    в коме не в коме в коме не в коме в коме не в коме

  • Василий Огурцов

    Василий Огурцов
    2 часа назад

    Сотрудников роддома на полиграф, кто сливает информацию в СМИ. Хотя если о таком ее состоянии не были оповещены родственники заведующего на улицу без права заниматься мед деятельностью

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Дядя из мясав коме не в коме в коме не в коме в коме не в коме


    К АмурИнфо пора привыкать....

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Ну все! Песня министру спета.....

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Китае при пожаре в магазине пиротехники погибли 6 человек
Культура 13

Союз художников больше не будет арендовать благовещенский выставочный зал
Происшествия

В Благовещенске оцепили район из-за подозрительного предмета

В России и мире

Тело женщины со следами клыков и когтей нашли на трассе в Хакасии