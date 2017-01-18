«Притяжение», «Балерина», «Молчание»: кинопремьеры недели

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На этой неделе благовещенцы увидят четыре киноновинки. В их числе российская фантастика «Притяжение», мультфильм «Балерина», историческая драма «Молчание», а также французская комедия «Семейное ограбление». Амур.инфо рассказывает об очередных премьерах в городских кинотеатрах.

Притяжение

Российский фантастический художественный фильм режиссёра Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе научно-фантастической антиутопии, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.

…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…

Актеры: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков. Режиссер: Федор Бондарчук.

Фильм можно посмотреть в АОДНТ, ДК Профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск», в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в «Харбине».

Балерина

Франко-канадский полнометражный компьютерный мультфильм режиссёров Эрика Саммера и Эрика Уорина. События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году.

Актеры: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен. Режиссеры: Эрик Саммер, Эрик Уорин.

Мультфильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск», в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в «Харбине».

Семейное ограбление

Анжела и Анжелика – две абсолютно разные девушки, которые не имеют ничего общего. Кроме, разве что, отца, которого они никогда не видели. И вот однажды он появился в их жизни. Вор международного масштаба решил наверстать упущенное, создав с дочерьми безумную команду, чтобы совершить ограбление века. И все бы ничего, только гениальный план Патрика дает сбой, и все идет не по запланированному сценарию…

Актеры: Жан Рено, Рем Кериси, Камиль Шаму, Бруно Санчес, Паскаль Демолон. Режиссер: Паскаль Бурдьо.

Фильм покажут в АОДНТ, ДК Профсоюзов, в киноцентре «Благовещенск», в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Молчание

Фильм от режиссеры «Отступников» и «Острова проклятых». В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.

Актеры: Эндрю Гарфилд, Адам Драйвер, Лиам Нисон, Таданобу Асано. Режиссер: Мартин Скорсезе.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск», в ОКЦ.

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