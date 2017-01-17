У школы № 14 Благовещенска обновят стадион

Фото: администрация Благовещенска

В школе № 14 Благовещенска появится новый стадион. Проект реконструкции уже разработан. Чтобы успеть завершить строительство до 1 сентября, школа откажется от организации летних лагерных смен.

Планируется, что стадион будет состоять из футбольного поля, площадки для волейбола и баскетбола, ямы для прыжков в длину, полосы препятствий, беговой дорожки, площадки для пляжного волейбола и трибуны для болельщиков.

«Мы провели первое большое совещание, на котором утвердили дорожную карту всех работ, которые мы планируем провести на территории школы. Поскольку проектно-сметная документация была подготовлена еще два года назад, сейчас перед нами стоит задача привести её в соответствие, провести определённые пересчёты. Весной мы должны провести конкурс на проведение работ и уже к лету приступить к строительству, но главное – к 1 сентября дети должны получить новый стадион», – рассказала мэр города Валентина Калита.

Спортивный объект на территории 14-й школы будет построен на средства городского бюджета. После пересмотра проектно-сметной документации станет известна точная стоимость строительства, сообщает пресс-служба мэрии.

За последние несколько лет новые стадионы построены на территориях благовещенских школ № 5, 15, 17 и 23.

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#спорт

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