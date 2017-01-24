Юные футболисты из Приамурья начинают борьбу за поездку в Лондон

«МегаФон» объявляет о старте VI ежегодных соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» в Амурской области. Свою вторую «пятилетку» соревнования начнут с участия 10 команд из 7 детских домов и школ-интернатов области.

В субботу, 28 января, в 10:00 в спортивном зале спорткомплекса «Юность» встретятся воспитанники детских домов и школ-интернатов в возрасте 14-15 лет и начнут борьбу за выход в полуфинал соревнований. В воскресенье, 29 января, в 11:30 на поле выйдут ребята в возрасте 12-13 лет.

Победители регионального этапа отправятся 3-5 апреля в г. Владивосток, где встретятся с командами из 9 субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири – Иркутской, Сахалинской и Магаданской областей, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев.

Победители полуфинальных соревнований будут представлять Дальний Восток на финальных играх 24-28 мая в г. Сочи. Здесь встретятся победители полуфиналов из разных городов России от Калининграда до Владивостока, а также дети из Абхазии, Южной Осетии и Таджикистана, Эстонии, Китая.

«С каждым годом отмечаю профессиональный рост ребят, сплоченность команд и сильную волю к победе. Видно, что они живут футболом, постоянно тренируются. Футбол – это ежедневный труд. А, возможно, для кого-то из детей, он может стать делом всей жизни», – говорит Владимир Колпаков, председатель Амурского футбольного союза.

«Вовлеченность наших воспитанников в футбол почти стопроцентная, у нас играют даже девочки. Соревнования дают возможность не только воспитывать командный дух, но и физически тренировать детей. Кроме того, это возможность познакомиться с новыми людьми и завести друзей. Каждый год полуфинал проходит в разных городах Дальнего Востока. Мы уже побывали в Уссурийске и Хабаровске. Соревнования такого уровня очень нужны нашим детям, мы будем стремиться к победе», – отмечает Геннадий Шило, тренер команды «Амурчонок» «Поярковского центра содействия семейному устройству детей «Доверие», победитель соревнований регионального этапа в младшей возрастной группе в 2016 году.

Но победа это не главное, считают организаторы. Цель проекта – социализация детей, оставшихся без попечения родителей. Спорт – одно из направлений, которое позволяет воспитать положительные качества личности для безболезненного выхода в самостоятельную взрослую жизнь: дисциплину, упорство, сообразительность, умение работать в команде, умение принимать поражение.

По традиции для победителей финальных игр «МегаФон» организует посещение ведущих зарубежных футбольных клубов. Ребята получат возможность побывать в Лондоне, посетить футбольный клуб «Арсенал», побывать на предматчевой тренировке, встретиться с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола, а также попасть на матч английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс».

Соревнования проводятся при поддержке правительства Амурской области, администрации г. Благовещенска, министерства спорта Амурской области, министерства образования и науки Амурской области, министерства социальной защиты населения Амурской области, Областного центра развития спорта, Амурского футбольного союза и спорткомплекса «Юность». Информационная поддержка – «Дорожное радио».

Справка о проекте:

За одиннадцать лет в соревнованиях по России приняли участие более 800 команд детских домов и школ-интернатов из 120 городов России и других стран: Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая. С 2005 года более 25 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований, в их числе и 500 детей из Амурской области. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами соревнований создано более 1 300 видеоанкет о детях – участниках. К январю 2017 года более 300 из них обрели семьи.

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